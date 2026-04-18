El Grupo SID se posiciona entre las empresas más sostenibles del país

El Grupo SID fue reconocido como una de las 15 empresas más sostenibles de la República Dominicana, al alcanzar la posición #4 en el ranking “Empresas que transforman la República Dominicana 2026”, presentado en el marco de Expo Sostenible 2026.

Este ranking, desarrollado a partir de la evaluación de más de 300 empresas y basado en la percepción de líderes empresariales, academia, sociedad civil y público general, posiciona a Grupo SID con un 85.7% de valoración en sostenibilidad, consolidándolo como un referente en la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en su modelo de negocio.

En este contexto, Grupo SID participó en el panel “Empresas que transforman” de Expo Sostenible 2026, donde Leyla Alfonso, Directora Corporativa de Comunicación, compartió la visión estratégica de la organización frente a los desafíos del sector. “En Grupo SID la sostenibilidad no es una agenda paralela; es la forma en que operamos, crecemos y generamos bienestar”, afirmó Alfonso.

Este enfoque se traduce en acciones concretas de los tres pilares de la sostenibilidad, en el ambiental, destacan iniciativas como la implementación de cuatro plantas de tratamiento de agua, la incorporación de energía solar y la optimización continua de procesos industriales. A esto se suman avances en economía circular, como el modelo de Induspalma, donde se procesan más de 13 mil toneladas de biomasa al año para generar energía térmica, reduciendo más de 2,600 toneladas de CO₂ y fortaleciendo la autosuficiencia energética.

Asimismo, la organización alcanza más de un 82 % de manejo de residuos sólidos, y promueven programas internos ambientales como ReforestaSID y jornadas de limpieza de playas, enfocadas en la protección de ecosistemas y la reducción del impacto ambiental.

En el ámbito social, el grupo respalda el arte, la cultura y el deporte como pilares para el desarrollo integral de las comunidades, y desarrolla programas como EducaSID, Inclúyeme SID y Caminantes por la Vida, orientados a fortalecer capacidades, promover la inclusión productiva y generar bienestar.

En el caso de EducaSID, destaca como una de las principales plataformas de impacto de la organización, al evolucionar hacia un modelo educativo innovador que articula formación presencial con herramientas digitales. A través de esta iniciativa, Grupo SID fomenta el desarrollo de competencias desde edades tempranas, con hitos como el lanzamiento de su plataforma digital educativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, diseñada para acercar estos contenidos de forma accesible, dinámica y alineada con los desafíos del presente.

En el ámbito económico, Grupo SID ha sido reconocido como marca empleadora y ha consolidado una operación basada en procesos cada vez más sostenibles. Este enfoque ha permitido un crecimiento continuo y de gran escala, reflejado en más de 23 plantas, 11 centros de distribución y exportaciones a más de 22 países, impulsando marcas icónicas dominicanas hacia mercados internacionales.

Los resultados del ranking reflejan además una tendencia clara en el entorno empresarial: la sostenibilidad se consolida como un eje estratégico de negocio, con un 87 % de los encuestados que reconoce avances en prácticas sostenibles y un 73 % que identifica su impacto positivo en la sociedad. A este reconocimiento se suman otros como Producción Más Limpia, que refuerzan el compromiso de Grupo SID con la mejora continua y la generación de valor sostenible en el país.