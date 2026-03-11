Congresistas defienden ante Tribunal Constitucional derecho a indexación salarial

Legisladores de distintos partidos políticos depositaron este miércoles un recurso ante el Tribunal Constitucional que busca declarar inconstitucional el artículo de la Ley de Presupuesto General del Estado, que deja sin efecto la aplicación de la indexación del salario exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Los diputados pertenecientes a las organizaciones Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) afirmaron que la acción busca restablecer un principio básico de justicia tributaria.

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, quien ha encabezado la defensa pública de esta causa, argumentó que la falta de indexación durante varios años ha provocado que miles de trabajadores comiencen a pagar impuestos sin que necesariamente haya aumentado su poder adquisitivo.

“El resultado de no aplicar la indexación es que cada año se recorta de manera silenciosa el ingreso real de los dominicanos. Hoy ya son cerca de 730,000 trabajadores a quienes se les está cobrando más de lo que legalmente corresponde”, explicó.

El legislador señaló que esta distorsión se produce porque, al no ajustarse la escala conforme a la inflación, los aumentos salariales que apenas compensan el alza del costo de la vida terminan empujando a los trabajadores hacia tramos impositivos más altos.

“Eso se traduce en menos recursos para las familias: menos posibilidades de pagar un mejor colegio a sus hijos, de acceder a un seguro médico más completo o simplemente de garantizar una mejor alimentación. Lo que está en juego aquí es la calidad de vida de cientos de miles de trabajadores”, afirmó Fernández.

Por su parte, Charlie Mariotti Paz, en representación del PLD, subrayó que el artículo 327 del Código Tributario establece de manera clara la obligación del Estado de ajustar cada año la escala salarial utilizada para el cálculo del impuesto.

“El Código Tributario es explícito: la escala debe actualizarse conforme a la inflación. Cuando se ignora ese mandato, se termina cobrando impuesto sobre ingresos que en términos reales no han aumentado. Todo el que gana menos de 50 mil pesos está siendo afectado por esta distorsión”, sostuvo.

Mariotti Paz calificó la situación como un “abuso fiscal”, al considerar que la no aplicación de la indexación convierte en contribuyentes del ISR a trabajadores cuyos ingresos deberían permanecer dentro del tramo exento.

En tanto, Ramón Raposo, vocero del bloque de diputados del PRD, y Elias Wessin, por el PQDC, respaldaron la iniciativa de elevar una instancia ante el Tribunal Constitucional.

La acción constitucional procura restablecer el cumplimiento del artículo 327 del Código Tributario, el cual dispone que la escala salarial utilizada para calcular el ISR debe ajustarse anualmente en función de la inflación del año anterior. Según explicaron los legisladores, la suspensión de ese mecanismo mediante la ley de presupuesto constituye una violación al principio de jerarquía normativa y a los derechos económicos de los contribuyentes.

“Lo que se está defendiendo aquí es el respeto a la ley y la protección del ingreso de los trabajadores dominicanos. La política fiscal no puede construirse sobre la base de distorsionar lo que el propio Código Tributario establece”, expresó.

El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto ante el Tribunal Constitucional con el propósito de que se declare inválido el artículo de la Ley de Presupuesto que suspende la aplicación de la indexación salarial, al considerar que una ley ordinaria no puede dejar sin efecto un mandato establecido en el Código Tributario.

En representación de los legisladores, los abogados accionantes del recurso son Manuel Fermín Cabral y Félix Nova Hiciano, quienes argumentan que la suspensión de la indexación vulnera principios constitucionales como la seguridad jurídica, la igualdad tributaria y la capacidad contributiva.

De prosperar la acción, el Tribunal Constitucional podría ordenar el restablecimiento del mecanismo de actualización de la escala salarial, lo que implicaría elevar el nivel de ingresos exentos del ISR y reducir la carga impositiva para cientos de miles de trabajadores dominicanos.