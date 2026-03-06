Detienen a empleada del centro Mi Segundo Hogar acusada de agredir menor de cuatro años

Miembros de la Policía Nacional detuvieron este viernes a la maestra acusada de agredir a una menor de cuatro años en el centro educativo “Little Sleps” (Mi Segundo Hogar), ubicada en Santo Domingo Este.

Luego de las denuncias realizadas a través de diferentes medios de comunicación y usuarios en redes sociales, las autoridades intervinieron el plantel educativo y se llevaron arrestada a la docente identificada como Yamelsy Matos Beltré, quien no ha ofrecido declaraciones.

De momento, las autoridades tampoco han emitido información sobre el apresamiento de Matos y la intervención realizada a la guardería.

La directora del centro educativo expresó que para ella "es una situación penosa, ver primero a la niña en esa situación vulnerable, la confianza que los padres depositaron en nosotros y de verdad que no tengo palabas”.

Mientras que las declaraciones del abogado de la maestra, quien se identificó solo como Billy fueron las siguientes: “Hace un mes se le murió su mejor amiga es una persona que vive en un hogar disfuncional, huérfana. La situación se le salió de las manos con la bebé.”

Además, mencionó que la acusada está arrepentida y que “no ha parado de llorar así como sus familiares”.