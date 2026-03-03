Wilson Camacho asegura que involucrados en Senasa 2.0 ya han comenzado a buscar acuerdos

El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que la “solidez de las pruebas recabadas” en la nueva fase del caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) está “ejerciendo una presión decisiva sobre los involucrados”, quienes ya han comenzado a gestionar acercamientos para llegar a acuerdos.

Camacho señaló que las investigaciones no solo abarcan hechos pasados, sino que involucran a sujetos vinculados al presente y que los fiscales mantienen un ritmo de trabajo ininterrumpido.

“Respecto al caso Senasa 2.0, aunque parezca que no hay movimiento, los fiscales siguen trabajando intensamente. Los resultados serán visibles cuando presentemos la segunda parte del caso, y les puedo asegurar que esa segunda fase viene”, enfatizó el magistrado.

Al participar en el acto de relanzamiento del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), confirmó que diversos imputados han manifestado interés en negociar sus responsabilidades penales.

Al respecto, señaló que el Ministerio Público recibe y analiza “cada oferta de manera rigurosa”, siempre dentro del marco de la ley y priorizando el interés del Estado.

“Existe un acercamiento de diversos imputados interesados en negociar; como en todos los procesos, recibimos sus ofertas, las analizamos y, en el momento debido, tomaremos una decisión”, explicó Camacho.

Manifestó que este caso reviste una gravedad especial por haber afectado directamente al Seguro Nacional de Salud.

“El caso Senasa no es un caso cualquiera; es un proceso que golpeó las entrañas del pueblo dominicano. Nos aseguraremos de que quienes se acerquen respondan en la justa dimensión del daño que le causaron al corazón de la salud del país”, enfatizó.

El caso del Seguro Nacional de Salud mantiene en prisión como medida de coerción a su exdirector, Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Además bajo arresto domiciliario están Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read.