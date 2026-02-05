Wilson Camacho: “Muy pronto hablaremos de la versión 2.0” del caso Senasa

Tras la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de ratificar la sentencia dictada en contra de los 10 implicados en el caso Senasa, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, volvió a señalar que la versión dos de este caso pronto será conocida.

“Estamos avanzando. Ustedes saben que es una investigación abierta y hay que cuidar los detalles para no afectar esa investigación, pero les aseguro que muy pronto nos estaremos viendo de nuevo hablando de la versión 2.0 de Operación Cobra”, dijo el magistrado.

Asimismo, volvió a prometer que toda persona que haya participado en ese entramado que desfalcó al Estado con alrededor de 15 mil millones de pesos “se presentará ante los tribunales, se los aseguro”.

Wilson Camacho calificó la decisión del tribunal, al mantener las medidas de coerción contra los actuales imputados, como un éxito, al tiempo de indicar que es “un estímulo para el Ministerio Público seguir trabajando para que todo el que haya participado en este proceso venga a los tribunales a responder por sus hechos”.

Al fallar el fondo de la apelación, la corte desestimó los recursos de Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Franciscó Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speaklear Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Por vía de consecuencia, confirmó en todas sus partes la resolución impugnada, que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses.

La prisión la cumplen en las cárceles de Las Parras y Najayo Mujeres.

El pleno del tribunal, integrado por los magistrados Isis Muñoz (presidenta), Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, también decidió mantener en arresto domiciliario, presentación de garantías económicas e impedimento de salida del país para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.