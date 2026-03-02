Ángel Martínez pide perdón a la familia Gutiérrez y levantan querella en su contra por difamación

La revisión de la medida de coerción impuesta al comunicador Ángel Martínez marcó este lunes un giro en el proceso judicial que lo vinculaba a una querella por presunta difamación e injuria interpuesta por el empresario santiaguero Arnulfo Gutiérrez y su familia.

Martínez cumplía una medida de tres meses, que incluía restricciones como el uso de grillete electrónico e impedimento de salida del país. Sin embargo, tras ofrecer disculpas públicas ante el tribunal y a través de los medios de comunicación, la familia querellante decidió retirar las sanciones solicitadas como mecanismo de protección.

A la salida de la audiencia, Leonel Gutiérrez, hermano de Arnulfo Gutiérrez, explicó que la decisión estuvo fundamentada en los principios cristianos que profesan como familia.

“Somos una familia creyente en la religión católica, creemos en el perdón y, basado en la disculpa que él ha hecho pública y ante el tribunal, decidimos levantar las medidas que fueron impuestas por nuestros reclamos como protección a nuestra familia”, expresó.

Indicó que el proceso se había extendido por aproximadamente ocho meses, a raíz de informaciones que, según la familia, no estaban sustentadas y afectaron su entorno personal.

“Hoy levantamos todo tipo de sanción ejercida por nosotros frente al señor Ángel Martínez”, afirmó, señalando que esperan que el caso sirva como precedente para quienes emiten declaraciones públicas sin pruebas que las respalden.

Por su parte, Ángel Martínez pidió perdón ante el tribunal y dirigió palabras a la familia Gutiérrez, reconociendo errores en las informaciones difundidas.

“Estoy satisfecho de lo que se ha hecho. Don Arnulfo tomó la antorcha; eso es lo que hace un hombre grande, no solamente en el país, sino en el mundo. El mensaje que ha mandado don Arnulfo es correcto. Como comunicador, digo que la información que se me suministró no estaba acorde con la verdad”, manifestó.

Martínez sostuvo que en el proceso “se ha enarbolado la verdad, la justicia”, y agradeció a la familia Gutiérrez por la decisión adoptada.

Finalmente, aseguró que este momento debe servir para promover valores como la justicia, la verdad y la paz.

“Creo que este es el momento de enarbolar la bandera de la justicia, de la verdad y de la paz”, concluyó.