Dictan apertura a juicio de fondo contra Ángel Martínez en el caso difamatorio a Milagros de Camps

Un tribunal dictó auto de apertura a juicio en el proceso judicial que se sigue contra el comunicador Ángel Martínez, acusado de difamación e injuria por la exviceministra de Medio Ambniente Milagros de Camps.

La información fue ofrecida por la Mariela Santos Jiménez, representante legal de Milagros de Camps, quien indicó que la decisión fue adoptada durante la audiencia celebrada este miércoles, en la que el juez consideró que existen elementos suficientes para que el caso sea conocido en un juicio de fondo.

Con esta decisión, el expediente será remitido al tribunal de juicio, donde las partes presentarán sus pruebas y argumentos para que se determine la responsabilidad penal o la absolución del imputado.

La defensa de Milagros de Camps, encabezada por la licenciada Santos Jiménez, expresó su satisfacción con la decisión, destacando que representa “un paso importante en la búsqueda de justicia ante las declaraciones difamatorias emitidas por el comunicador”.

Ángel Martínez también ha sido objeto de diversas acusaciones públicas, entre ellas denuncias por presuntos delitos como violación a menores, extorción y chantaje conducta tipificada en los artículo 306 y 400 del Código Penal dominicano.