Los Bravos vinieron “duros”

La pasada temporada de Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta tuvieron marca de 76-86 para el cuarto lugar de la División este Liga Nacional. Un lugar y record no acostumbrados en esa franquicia, que desde los años 90 se ha esforzado por ser actor de primera fila.

Eso viene de los tiempos del manager Bobby Box y el cuarteto de lanzadores más efectivo de aquellos tiempos formado por Tom Glavine, John Smoltz, Steve Avery y el Profesor Greg Maddux. De hecho, en una oportunidad ganaron la división en forma seguida por 14 años, y de vez en cuando estuvieron en la serie mundial.

Luego del resultado del año pasado, decidieron buscar otros rumbros. Cancelaron a su manager Brian Snitker, y trajeron a un veterano que había sido perdedor en otro club, Walter Weiss, un antiguo short stop de varios equipos que había tenido experiencia negativa en Colorado.

Weiss jugó para Colorado y también para Atlanta, y, como dice el refrán, a vece hay que confiar en ese tipo de jefatura pues los tropezones hacen levantar los pies. O, de otro modo , de las derrotas siempre se aprende algo.

Y parece que Weiss, de 62 años de edad ahora, aprendió bastante. El club ha iniciado con tremendo record de 20-9, líder de de grupo, cuando este martes empiezan una serie ante los Tigres de Detroit.

Los Bravos no han salido de favoritos en el Este, pero sus dos principales rivales, Filis de Filadelfia y Mets de Nueva York, se han comportado como equipos débiles en este primer mes.

Falta mucho terreno todavía, más de 130 partidos, pero mientras se decide algo los Bravos disfrtuan de un tremendo inicio y son líderes.

LOS BATES

Sus principales hombres en la ofensiva son conocidos y veteranos. El inicialista Matt Olson ha iniciado con 8 jonrones 25 empujada y promedio decente en .296.. El receptor Drake Baldwin ha aportado 7 jonrones y 25 empujadas, una gran sorpresa, con promedio en .311.. El jardinero central Michael Harris no tiene dudas de su buen inicio con .323-.6-.20, y el segunda base Ozzie Albies hace dfaño de vez en cuando y batea .316-5-16.

El dominicano Jorge Mateo se alterna en el infield, y el antesalista Austin Riley con 3 jonrones, 17 empojadas.. Lo grande del caso es que el venezolano Ronald Acuña Jr., su estrella, apenas batea .239 con 3 jonrones, aunque 17 remolcadas, que no es malo.

El pitcheo tiene al estelar Chris Sale con 5-1 y 2.31 de efectividad, péro hay un caso extraño pues a partir de ahí poca gente sobresale. Incluso, el dominicano Reynaldo Lopéz con ha sido relegado al bulpen con efectividad de 3.74.

En el cierre está el cubano Raisel Iglesias, con 0.00 de efectividad y 5 salvados hasta el momento, aparte del venezolano Robert Suárez, con 0.91.

COLECTIVO

En la parte colectiva, los Bravos presentan una situación admirable. En bateo lo hacen para .274 para el segundo lugar de la MlB, entre 30 equipos, en jonrones tienen 40 para el tercer puesto y en carreras anotadas 166, líder de todos. En e fectividad también son primer lugar con 3.13, y por ahí se cuela buen café.

Juegan bien en casa, con 10-5, y también fuera con 10-4.. Los Bravos están viviendo buen momento este mes, y vamos a ver como están las cosas al final de mayo.

MOVIMIENTOS DE MLB

Ya Jasson Dominguez está arriba con los Yanquis de Nueva York pues se ha lesionado el Robocot Giancarlo Stanton..

.- Los Dodgers enfrentan un pequeño problema agradable pues por ahí viene el zurdo Blake Snell, quien no ha lanzado este año.

.- Los Mets de Nueva york colocaron al jardinero Tommy Pham para asignación y estuvo pocos días arriba. Pham falló 13 turnos en los últimos días y le dijeron que no.

.- Los Azulejos de Toronto pusieron inactivo al veterano Max Scherzer en lista de lesionados por 15 dias con lesión en el tobillo izquierdo. Tiene 1-3 y 9.64 de efectividad y mas de 40 años de edad..Debería retirarse pronto pues la salud no le acompaña.

DEL CLUB NACO

El amigo Mario Alvarez ganó la reelección en club Naco por segundo período seguido. El club tiene 14 mil socios que pagan 4 mil pesos de cuota mensual, y manejan unos mil millones al año. El presidente, ni ningún directivo, cobra dinero por su trabajo. Obtuvo el 69 % de los votos y su contrario, señor Hector Gaud, 31 %.