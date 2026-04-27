COE coloca cuatro provincias en alerta amarilla y ocho en verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que cuatro provincias se encuentran en alerta amarilla y ocho en verde, ante los efectos de una vaguada.

El organismo dispuso la alerta amarilla para María Trinidad Sánchez, Duarte (en especial el Bajo Yuna) y Sánchez Ramírez. Asimismo, Santiago Rodríguez, Espaillat, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, Peravia, Hermanas Mirabal y Monseñor Nouel se encuentran en alerta verde.

De acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), volverán a presentarse incrementos nubosos importantes que descargarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón y San Juan.

El COE sostuvo que las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que aun mantienen.

Asimismo, recordó que la alerta amarilla se declara Cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.

Mientras que la verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.