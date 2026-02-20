Solicitan prisión preventiva contra hombre acusado de matar a uno y herir a otro en Villa Francisca

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra un imputado por la muerte a tiros de un hombre y herir a otro, durante un hecho ocurrido el pasado 26 de enero de 2026, en el sector Villa Francisca, del Distrito Nacional.

La solicitud fue presentada por el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona contra el imputado Jhokomo Hernández de la Rosa (Yoko, Sinaloa o LR), quien, de acuerdo con la investigación, actuó en asociación con Jorge Pimentel Álvarez (Yol) y Joan Manuel Familia (Sin Luz), quienes están prófugos.

De acuerdo con la solicitud del órgano acusador, el hecho ocurrió el 26 de enero de 2026, alrededor de las 8:30 de la noche, cuando las víctimas Eminen Alexander Payano, también identificado como Amezon Stiven Payano o Alexander Payano, y Esteuris Cuevas se desplazaban a bordo de una motocicleta por la calle Licey, en el sector Villa Francisca.

Los fiscales afirmaro que, en ese momento, fueron interceptados por una yipeta color blanco con franjas negras. Del vehículo se desmontaron el imputado y los dos prófugos, todos portando armas de fuego tipo pistola. Sin mediar palabras, realizaron múltiples disparos contra las víctimas, quienes cayeron al pavimento. Los agresores emprendieron la huida.

"Como resultado del ataque, Eminen Alexander Payano sufrió herida de proyectil de arma de fuego en la región temporal izquierda sin salida, entre otras lesiones", dijeron los fiscales.

Fue trasladado al Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras, donde permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta fallecer el 2 de febrero de 2026, conforme al Acta de Levantamiento Núm. 0106735.

En tanto, Esteuris Cuevas resultó con herida de proyectil de arma de fuego en el cuadrante superior interno del glúteo derecho sin salida. Su estado de salud se encuentra pendiente de evolución y estudios complementarios debido a la gravedad de la lesión.

El 16 de febrero de 2026, a las 5:10 de la tarde, el Ministerio Público ejecutó un allanamiento en la residencia del imputado, ubicada en el sector Arroyo Hondo, Distrito Nacional, donde fue arrestado.

El órgano acusador ha otorgado al hecho la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio de la víctima mortal.

Asimismo, se les imputa la violación a los artículos 265, 266, 2, 295 y 304 del Código Penal dominicano, además de los artículos 66 y 67 de la referida Ley 631-16, en perjuicio del herido, Esteuris Cuevas.

La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, inicialmente miércoles, fue aplazada por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para el sábado 21 de febrero, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus presupuestos.