Apelación de caso Senasa continuará en la tarde del miércoles

Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional recesaron para las dos de la tarde del miércoles la continuación de la audiencia donde se conoceos recursos de apelación presentados contra la medida de coerción que pesa sobre Santiago Hazim y otros seis de los implicados en el caso de supuesto desfalco al Estado realizado desde el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

De acuerdo a lo informado, este miércoles se continuará con la conclusión de varios miembros de la defensa, la contrarreplica de estos y la declaración de los siete imputados.

La defensa del exdirector de Senasa y los demás implicados, que guardan prisión prisión preventiva solicitaron el recurso para que se le varíe la misma tanto a Hazim como a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, quienes fueron enviados a las cárceles del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y de Najayo Mujeres por 18 meses el pasado mes de diciembre.

También se conoce el recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.

"Carece de argumentos jurídicos"

Los abogados defensores Miguel Balcacer y Carlos Balcacer argumentaron que la prisión que pesa contra sus clientes "carece de argumentos jurídicos" por lo que la misma debe ser variada.

"Nosotros ratificamos que se trata de una resolución arbitraria y sin sentido jurídico; carece de sentido jurídico porque aquí se citan textos legales, no a la biblia y no a Tostoi", exclamó Valerio a los medios de comunicación.

Cargos

Los cargos que pesan sobre el grupo incluye, coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.