drogas
DNCD capturó a tres hombres por tráfico de drogas y otros delitos
Los detenidos son señalados como reconocidos microtraficantes de drogas en Cambita Garabitos, San Cristóbal.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) capturó a tres hombres señalados por tráfico de estupefacientes y otros delitos en allanamientos realizados en el municipio de Cambita Garabitos, provincia de San Cristóbal.
Uno de los detenidos es Albert Junior Lorenzo Vega, alias, Tres Paticas, procesado por intento de homicidio, atraco a mano armada y el delito de venta y tráfico de drogas.
Durante la operación, se le ocupó 952 gramos de presunta cocaína, un celular, una balanza, dos radios de comunicación y dinero en efectivo; al momento, Albert tiene tres casos judiciales abiertos.
También fueron capturados, Jonathan Nova, alias "Chongo", lugarteniente de alias "Albert Junior", con 474 gramos presumiblemente cocaína, una balanza y una radio de comunicación; Michael Peña Arias, también conocido como "Buchito", contra quien pesa una orden de arresto por homicidio agravado, asociación de malhechores y otros delitos, fu el tercer sujeto atrapado por la DNCD.
A “Buchito” se le incautaron 743 gramos de presunta cocaína, 111 de marihuana y 28 dosis de crack, una balanza, un celular y dos radios de comunicación.
Las intervenciones se realizaron en los barrios de Lucinda, Jeringa, Metalúrgica, el Pueblecito, Boca de Nigua, Yogo Yogo, Los Rieles, entre otros.
Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas para los fines correspondientes.