Los casos de corrupción van entre avance y dilación

Al cierre de diciembre de 2025, los procesos judiciales de presuntos actos de corrupción, Calamar, del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y Coral, enfrentan nudos legales que han postergado su desenlace hasta el próximo año.

Mientras que el caso Antipulpo, en el que Alexis Medina fue condenado a siete años de prisión, y otros sentenciados, se encuentra en proceso de recurso de apelación.

El caso Camaleón avanza hacia la etapa de juicio preliminar y el de Senasa permanece en fase de investigación por parte del Ministerio Público.

El caso Calamar sobre el desfalco de más de RD$41,000 millones mediante expropiaciones irregulares y financiamiento ilícito de campañas, cierra el año bajo una fuerte tensión procesal. Tras más de 20 aplazamientos registrados en 2025 debido a lo que el Ministerio Público califica como “tácticas dilatorias”, la jueza Altagracia Ramírez tomó una decisión clave el pasado 18 de diciembre al rechazar la separación del expediente del exsenador Rafael Calderón.

La magistrada del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para el lunes 29 de diciembre, las conclusiones de la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

En el caso también figuran los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros 42 implicados, y la jueza evaluará luego de concluidas las conclusiones de las partes, si lo envía a juicio de fondo.

operación coral/ coral 5g

Este entramado de corrupción militar y policial, que involucra al mayor general Adán Cáceres (exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina) y a la pastora Rossy Guzmán, se encuentra en la etapa final de su juicio de fondo.

Durante el transcurso de este 2025, el tribunal escuchó a más de 300 testigos aportados por el Ministerio Público, quienes detallaron el esquema de desvío de fondos mediante el uso de nóminas “fantasma” en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).

Se espera que la presentación de las conclusiones finales y la emisión del fallo por parte de los jueces se produzcan a inicios de 2026.

caso contra jean alain: es aplazado para 2026

El juicio contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás imputados de presunto acto de corrupción, ha sufrido un nuevo revés en su cronograma procesal.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso el aplazamiento de las audiencias para el 8 de enero de 2026.

Esta decisión estuvo motivada por las licencias médicas presentadas por algunos coimputados y por diversos recursos que aún deben ser dirimidos en la Suprema Corte de Justicia.

Cabe destacar que, a la fecha, varios de los implicados en este expediente han logrado acuerdos de culpabilidad con el Ministerio Público, aceptando los hechos imputados a cambio de penas reducidas.

El grupo es acusado de asociación de malhechores, soborno, desfalco, estafa, coalición de funcionarios, financiamiento político, sustracciones cometidas por los funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada y lavado de activos.

operación camaleón: en fase preliminar

El proceso judicial que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y al empresario José Ángel Gómez (Jochi Gómez), junto a sus coimputados, cierra el 2025 en plena fase de instrucción.

Actualmente, el expediente se encuentra a cargo de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien es la responsable de conocer la audiencia preliminar contra los implicados en este sonado caso de presunta corrupción.

detalles de la acusación

El grupo es acusado de ejecutar un sofisticado esquema de estafa mediante el cual habrían sustraído más de RD$1,317 millones (monto actualizado según el expediente) del Estado dominicano para beneficio personal, afectando la transparencia en el sistema de semaforización del Gran Santo Domingo.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los delitos imputados incluyen, estafa contra el Estado y fraude en contrataciones públicas, tráfico de influencias, lavado de activos y coalición de funcionarios.

Para llevar a cabo estas operaciones, el entramado habría utilizado como principales instrumentos financieros y operativos a las empresas Transcore Latam, Dekolor S.R.L. y PagoRD Xchange S.R.L.

caso antipulpo: en proceso de apelación

La sentencia que condenó a siete años de prisión a Alexis Medina Sánchez, tras ser hallado culpable de cometer actos de corrupción durante el gobierno de su hermano, el expresidente Danilo Medina, se encuentra actualmente a espera del conocimiento de los recursos de apelación.

El pasado 27 de noviembre, las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissel Soto, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, notificaron formalmente la decisión a los imputados, tras haber fijado esa fecha para la lectura íntegra de la sentencia. Tanto la defensa de Alexis Medina como el Ministerio Público anunciaron que recurrirán en apelación contra el fallo.

otras condenas dictadas

Además de la pena principal, el tribunal dictó las siguientes condenas José Dolores Santana Carmona y Wáscar Bernabé Méndez, fueron sentenciados a seis años de prisión. Víctor Matías Encarnación Montero, a cinco años de prisión bajo la modalidad suspendida, Paola Molina Suazo y su esposo, Martín Montes de Oca, a cinco años de prisión.

Por otro lado, el tribunal dictó sentencias absolutorias a favor de varios implicados al considerar que no se presentaron pruebas suficientes para su condena. Entre los favorecidos se encuentra Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina.

Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, entre otros implicados.

operación senasa: en el ojo de la investigación

El caso más reciente en la lista de persecución administrativa es el que involucra al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Hazim, junto a otros implicados en presuntos actos de corrupción.

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y de la Dirección de Persecución del Ministerio Público concentran actualmente sus esfuerzos en recolectar pruebas que sustenten la acusación contra este grupo.