Tribunal aplaza medida de coerción a exregidor de Boca Chica e implicados en operación Kraken

El juez del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el próximo domingo 7 de diciembre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Francisco Alberto Paulino Castro (alias "Francis" o "El Compadre"), exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Boca Chica, y otros 15 imputados.

Los implicados forman parte de una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada durante la denominada “Operación Kraken”.

El magistrado Leomar Cruz Quezada tomó la decisión tras acoger una solicitud presentada por los abogados de la defensa de los encartados.

Los abogados alegaron en el estrado que no conocían el expediente y que necesitaban tiempo para preparar adecuadamente su estrategia de defensa.

El abogado Valentín Medrano, quien representa al exregidor, negó la acusación formulada por el Ministerio Público, señalando que la acusación solo indica que su cliente "usaba los servicios de una red de lavado" sin ofrecer mayores detalles.

Detalles del Caso

Entre los acusados figuran empleados y personal contratado del Puerto Multimodal Caucedo que supuestamente se aprovechaban de sus niveles de acceso a la terminal para el trasiego de operaciones ilícitas.

Los demás acusados son: José Augusto Rodríguez Sánchez (el Rubio), Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Féliz Cuevas, Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana (Berni), Cleudi Zapata, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditren (el Brujo), Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururun).

De acuerdo con el Ministerio Público, a esta red de narcotráfico se le ocupó un alijo de 200 paquetes de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo el pasado 7 de noviembre.

El grupo fue apresado durante 36 allanamientos simultáneos realizados por 40 fiscales y 312 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en distintas zonas del Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís.