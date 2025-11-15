Extraditan a cuatro dominicanos acusados de operar red de estafas en contra de abuelos

Cuatro ciudadanos dominicanos fueron extraditados a Estados Unidos por su presunta participación en una operación transnacional de "call centers" (centro de llamadas) en la República Dominicana, que engañó a cientos de víctimas de edad avanzada en Estados Unidos, haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban dinero.

En total, la investigación identificó a más de 400 víctimas con una edad media de 84 años, incluidas al menos 50 en Massachusetts, y más de 5 millones de dólares en pérdidas.

Oscar Manuel Castaños García, de 33 años; Joel José Cruz Rodríguez, alias "Paflow", de 33 años; Edward José Puello García, de 45 años; y Joel Francisco Mathilda León, de 26 años, fueron detenidos en agosto de 2025 en la República Dominicana.

Los acusados fueron procesados por un gran jurado federal en mayo de 2024 por un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico y un cargo de conspiración para el lavado de dinero.

Según los documentos de la acusación, los imputados, supuestamente liderados por Castaños García, dirigían una sofisticada operación de call centers en la República Dominicana que engañaba a cientos de víctimas de edad avanzada en Estados Unidos haciéndoles creer que sus nietos y otros familiares cercanos estaban en apuros y necesitaban dinero.

Una vez que los acusados obtenían el dinero, presuntamente blanqueaban sus ganancias ilícitas en la República Dominicana.

Castaños García supuestamente supervisaba centros de llamadas en la República Dominicana, donde empleaba a cómplices que hablaban inglés y llevaban a cabo lo que comúnmente se conoce como "estafas a los abuelos".

Estas estafas comenzaban con un empleado "iniciador", que llamaba a las víctimas y fingía ser un nieto que había sufrido un accidente.

A continuación, un "cerrador" supuestamente hacía un seguimiento con otra llamada, fingiendo ser el abogado del nieto y pidiendo una suma de dinero para pagar los honorarios del abogado.

Castañoos García supuestamente dirigía estos centros de llamadas con la ayuda de varios gerentes, entre ellos Cruz Rodríguez y Puello García, quienes supuestamente supervisaban, instruían y pagaban a los empleados.

Según se alega en la acusación, las personas que llamaban a los centros de llamadas de Castanos García daban instrucciones a las víctimas de edad avanzada para que entregaran dinero en efectivo a "mensajeros" en los Estados Unidos, entre ellos Joel Francisco Mathilda Leon.

En la mayoría de los casos, las personas que llamaban daban instrucciones a las víctimas para que entregaran los paquetes con dinero en efectivo a conductores de vehículos que habían sido enviados a la casa de la víctima por un mensajero.

A continuación, los mensajeros supuestamente pedían a los conductores de vehículos, que no sospechaban nada, que entregaran los paquetes a los mensajeros en lugares cercanos.

En algunos casos, los operadores supuestamente indicaban a las víctimas que enviaran los paquetes con dinero en efectivo a direcciones específicas por correo o mediante transportistas comerciales.

A menudo, el centro de llamadas supuestamente volvía a llamar a las víctimas y les pedía fondos adicionales para sus nietos, a veces dos o tres veces más.

Por ejemplo, los operadores supuestamente alegaban que se había producido una "confusión" o que "el bebé de una mujer embarazada había fallecido en el accidente".

En ocasiones, los cómplices supuestamente ordenaban a conductores de vehículos compartidos, que no eran conscientes de lo que ocurría, que llevaran a las víctimas de edad avanzada al banco para retirar fondos adicionales.

Se alega además que, siguiendo las instrucciones de Castaños García y otros, los mensajeros realizaban transacciones financieras con el dinero de las víctimas, incluyendo el depósito de efectivo en cuentas bancarias y su entrega a cómplices en Nueva York y otros lugares.

Los operadores de la trama contaban con la ayuda de blanqueadores de dinero en Estados Unidos y la República Dominicana para transferir las ganancias obtenidas de las víctimas en Estados Unidos a Castaños García y otros en la República Dominicana.

El cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250,000 dólares, o el doble de la pérdida sufrida por la víctima.

El cargo de conspiración para el lavado de dinero conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 500,000 dólares o el doble de la cantidad de fondos lavados, lo que sea mayor.

Las penas son impuestas por un juez de un tribunal federal de distrito basándose en las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y en los estatutos que rigen la determinación de la pena en un caso penal.