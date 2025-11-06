Lectura de la sentencia del caso Antipulpo es aplazada para el 27 de noviembre

La lectura del caso Antipulpo fue aplazada para el 27 de noviembre de 2025. Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, sentenciado a siete años de prisión junto a otros siete imputados en el caso Antipulpo, dispondrá de 20 días hábiles para apelar la decisión una vez se lea la sentencia.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por Claribel Nivar, e integrado por Gissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo, notificó vía secretaría la decisión a los imputados y al Ministerio Público.

Igualmente, a los abogados que representan al Estado dominicano, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) y los abogados que representan a las Edes, quienes se constituyeron en actor civil.

El artículo 418 del Código Procesal Penal establece que una vez los jueces lean o notifiquen la sentencia íntegra, estos disponen de ese plazo para recurrir la decisión del tribunal.

La sentencia se recurre ante la secretaria del Tribunal, quien remite el expediente a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que apodere a una de las salas quien deberá conocer de los recursos, la que deberá de ratificar, anular o dictar su propia sentencia.

El pasado 14 de agosto, el Tribunal emitió el dispositivo de la sentencia condenando a Alexis Medina de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores y los otros imputados, otros siete sentenciados, fijando para este jueves la lectura íntegra de la sentencia.

Además de Alexis Medina también fueron hallados culpables los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, condenados a cinco años cada uno; José Dolores Santana Carmona, sentenciado a seis años; y también a cinco años de cárcel a Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista.

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), pedían 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, a quien imputó de haber defraudado al Estado con más de cinco mil millones de pesos a través de una red de corrupción que implementó aprovechándose de su posición de poder.

Mientras que el tribunal descargó a Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública,

Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general, Carlos José Alarcón, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez, José Idelfonso Correa Martínez, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

El tribunal ordenó la prohibición de la contratación con el Estado dominicano de las empresas de Alexis Medina y la cancelación de sus licencias y derechos.

Estas empresas son Domedical Supply, General Supply, Globus Electrical, S.R.L; Suim Suplidores Institucionales Méndez S.R.L., United Suppliers Corporations S.R.L., Kyanred Supply S.R.L.,Wattmax dominicana S.R.L. y Fuel American Inc., y Dominicana S.R.L, entre otras.

Las juezas homologaron el acuerdo entre el Ministerio Público y Víctor Matías Encarnación, por lo que a este se le dictó cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos.