Juez condena a la Alcaldía del Distrito Nacional al pago de más de RD$ 4,300 millones

La empresa Impacto Urbano, S.R.L. informó que interpuso una solicitud de ejecución de sentencia y liquidación por estado contra el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), tras el incumplimiento reiterado de la sentencia núm. 0030-03-2025-SSEN-00015, dictada el 30 de enero de 2025 por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.

La decisión judicial, que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ordenó al ADN reinstalar las 619 vallas publicitarias retiradas de manera arbitraria en 2007, ratificar el contrato de publicidad exterior suscrito en 2014, y resarcir a Impacto Urbano por los daños causados.

El Tribunal otorgó un plazo de 60 días al Ayuntamiento para cumplir con la sentencia, imponiendo además una astreinte de RD$5,000 diarios por cada día de retraso.

Sin embargo, hasta la fecha, afirman que la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, no ha dado cumplimiento a las obligaciones dispuestas.

De acuerdo con el informe técnico-financiero aportado al tribunal, los daños y perjuicios ocasionados a Impacto Urbano ascienden a la suma de RD$4,329,238,532.00.

La empresa afirmó que, tras años de litigios, en 2014 se había alcanzado un Contrato Transaccional y Convenio de Ejecución con el ADN para resolver definitivamente el conflicto, ratificado por la Sala Capitular mediante la Resolución núm. 25/2014. No obstante, el incumplimiento del Ayuntamiento persiste hasta el día de hoy.