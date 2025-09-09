Policía ultima a “El Verdugo” durante enfrentamiento

La Policía Nacional informó que resultó muerto Reybel Gabriel Rivera (Ata y/o El Verdugo), de 23 años, quien era activamente buscado por su participación en hechos delictivos bajo investigación.

Rivera "Ata" y/o “El Verdugo” perdió la vida la tarde del lunes 8 de septiembre tras enfrentar a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en la calle Primera del sector Maquiteria, Villa Duarte.

Durante la intervención, el individuo atacó a los agentes actuantes con una pistola marca Glock P30, calibre 9mm, serie PF940C, la cual portaba de manera ilegal.

Ante esto, la entidad detalló que los policías enfrentaron la agresión resultando el infractor con heridas que provocaron su deceso mientras recibía atenciones médicas en el hospital Dr. Darío Contreras.

Además de estar vinculado a un intento de homicidio en perjuicio de dos ciudadanos, “Ata" y/o "El Verdugo” era buscado por herir de bala al cabo policial Ezequiel Ramírez Ramírez, de 29 años, en un hecho ocurrido el pasado 6 de septiembre en la avenida España, Santo Domingo Este.

En continuidad con el proceso investigativo, agentes de la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) apresaron mediante orden judicial No. 530-2025-EMES-02155 a Julián Vizcaíno (La Bolanta), de 19 años.

El detenido está acusado de participar junto a Rivera en el incidente ocurrido el 25 de agosto en el Ensanche Ozama, donde resultaron heridos por arma de fuego el ciudadano Miguel Antonio Sánchez Carmona y la nacional haitiana Pricienne Cadet Theptulien, de 51 años.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.