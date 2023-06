La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, manifestó este martes que durante su carrera como servidora púbica ha tenido que enfrentar duras circunstancias que ha sobrellevado sin “dejar la dignidad perdida en el camino”.

Así lo aseguró la magistrada durante una manifestación de organizaciones civiles al ser cuestionada sobre las amenazas que ha recibido de parte de un grupo criminal que opera en las cárceles del país, el cual habría sido afectado por las acciones anticorrupción tomadas por la procuradora.

“He tenido circunstancias difíciles y las he sobrellevado sin dejar la dignidad perdida en el camino, les agradezco mucho su apoyo y no creo que las personas que están en ese lado planificando, diciendo y augurando cosas vayan a tener éxito, porque ustedes son una muestra de lo que puede hacer el apoyo de una ciudadanía”, manifestó.

La procuradora, pese a que confirmó la información de que fue amenazada con la intimación de muerte dirigida hacia su hijo, dijo no poder dar detalles de la investigación, ya que “es una cuestión que debe llevarse a discreción”.

“Eso es una cuestión que debe llevarse con discreción porque no vamos a avisar si estamos haciendo esto o aquello. Eso no se lo voy a relatar ahora”, señaló.

Es la primera vez que la magistrada Germán se refiere a las amenazas que ha recibido, luego de que durante semanas se especulara y se informara de lo sucedido de manera informal. En sus declaraciones también agradeció a los manifestantes que se agruparon en la explanada de la Procuraduría para manifestarle su apoyo.

“Quiero extérnale mi profunda gratitud por este tipo de apoyo y también manifestarle que yo siempre me he considerado como lo que soy: una simple servidora pública, como un maestro, como un mensajero, como cualquier persona”, dijo.

Lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciendo que si les tocaban a su gente en las cárceles, yo no sé cuáles son sus gentes, eso se iba a resolver con sangre, y que no era la mía, que el que escribía, y lo dijo así mismo, `yo le puedo mandar a matar a su hijo'”, dijo la magistrada Germán.