Evangélicos valoran el esfuerzo del Gobierno y presentan ideas para mitigar crisis

El quinto encuentro de la comisión gubernamental designada por el presidente Luis Abinader, que busca lograr un acuerdo nacional para enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas ante el conflicto bélico en Medio Oriente, se celebró este viernes con los miembros de la comunidad evangélica del país.

En una reunión desarrollada en la sede del Servicio Social de Iglesias Dominicanas, la comisión compuesta por los ministros José Ignacio Paliza (Presidencia) y Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón (Industria y Comercio) conversó con representantes de iglesias evangélicas, encabezados por Lorenzo Mota King, sobre el plan de acción que ejecuta el Gobierno para contrarrestar los efectos del conflicto internacional, particularmente el escenario generado por la situación en Irán.

“Está reunión fue para que juntos podamos pensar en cómo buscar una salida conjunta de tal manera que nos permita tener un país que siga progresando, que siga creciendo y que siga proveyendo a los más necesitados la forma de una vida hábil, aun en medio de la crisis. Nosotros estamos evaluando y en un posterior encuentro vamos a plantear ideas para que se hagan planes concretos que puedan contribuir a paliar esta crisis”, manifestó Mota King.

El presidente de la Comunidad Apostólica Internacional (Coapin), Reynaldo Franco Aquino, valoró los esfuerzos del Gobierno y señaló que desde las iglesias se han presentado propuestas, entre ellas el impulso de un plan nacional orientado a garantizar la seguridad alimentaria.

Ni Mota King ni Franco Aquino dieron detalles sobre las propuestas presentadas por los evangélicos.

En el encuentro participaron Milcíades Franjul Pimentel, enlace de las iglesias evangélicas ante el Poder Ejecutivo; el reverendo Miguel Ángel Cancú Drullard; el pastor Raffy Paz; Feliciano Lacen Custodio; el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, entre otros líderes religiosos.

SEPA MÁS Cinco reuniones Hasta el momento la comisión gubernamental ha realizado unas cinco reuniones con diferentes sectores de la sociedad, por órdenes del presidente Abinader.

La primera fue con representantes de los diferentes gremios empresariales, realizada en la sede del Ministerio de Hacienda.

La segunda fue con el expresidente Danilo Medina en la casa presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); la número tres se realizó en Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) con el exmandatario Leonel Fernández. La penúltima reunión fue con La Conferencia del Episcopado Dominicano.

Una sexta se celebrará este lunes con los “principales gremialistas” del país.



Gestiones del Gobierno

Asimismo, se destacó que el país cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos para enfrentar este escenario, incluyendo reservas internacionales cercanas a los US$16,000 millones, adecuados niveles de liquidez y acceso a financiamiento tanto en los mercados internacionales como en el ámbito doméstico.

En cuanto a las medidas de mitigación, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que, pese al impacto del conflicto en los precios internacionales del petróleo, el Gobierno ha dispuesto un subsidio de RD$1,143.9 millones para mantener congelados los cinco combustibles de mayor consumo, con el objetivo de proteger la estabilidad económica y evitar aumentos en productos de consumo masivo.

De igual manera, se informó que, mediante la asignación de RD$1,000 millones para subsidiar fertilizantes, el Gobierno ha logrado absorber el alza de hasta un 40 % en estos insumos, evitando un impacto significativo en el costo de la canasta básica familiar.