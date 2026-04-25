Abinader supervisa avances de obras en la avenida República de Colombia

El presidente Luis Abinader realizó este viernes una visita de supervisión a los trabajos de construcción de la avenida República de Colombia, una obra de casi RD$12 mil millones que se ejecuta con los fondos del contrato de Aerodom e incluye el pago de expropiaciones como parte de los esfuerzos del Gobierno para mejorar la movilidad en el Distrito Nacional.

El presidente Abinader recorrió la obra en compañía del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, y afirmó que se trata de una intervención de gran magnitud. Asimismo, precisó que corresponde a una de las zonas de mayor tránsito y congestión del Distrito Nacional, por lo que busca mejorar la movilidad y la calidad de vida de sus habitantes.

Informó además que ya se han habilitado algunos retornos en la avenida República de Colombia, en dirección hacia La Monumental, como parte de los avances del proyecto.

Indicó que los trabajos contemplan la construcción de un puente que pasará por la cañada y se conectará con un túnel, permitiendo una vía continua sin semáforos ni paradas, con conexión directa hacia las avenidas Jacobo Majluta, República de Colombia y Monumental.

Entrega por etapas

Señaló que, de acuerdo con la planificación del Ministerio de Obras Públicas y los contratistas, la obra será entregada por etapas, con una primera parte prevista para finales de este año y su conclusión total en el tercer trimestre del próximo año.

“Vinimos a supervisar, es una obra muy importante, es uno de los puntos de mayor tránsito y de mayor congestión también de la ciudad capital y por eso estamos haciendo este esfuerzo de construirla para mejorar la calidad de vida y de tránsito de los habitantes del Distrito Nacional”, expresó Abinader.

Durante el recorrido, el mandatario verificó el progreso de los distintos frentes de trabajo y recibió explicaciones técnicas sobre el desarrollo del proyecto de parte del ministro de Obras Públicas y de los ingenieros responsables de la obra.

Detalles de la obra

El Gobierno ha explicado, tras anunciar en julio del año pasado los detalles de la transformación vial de la avenida República de Colombia, en el Gran Santo Domingo, que se tiene el compromiso expreso de que el Jardín Botánico Nacional no será afectado por las obras.

Además. que la intervención, que contempla la eliminación de 25 cruces semaforizados, la construcción de siete retornos operacionales y la creación de un nuevo parque ecológico en la cañada de Arroyo Hondo, que estará bajo la administración del Jardín Botánico, y que incluirá senderos ecológicos, ciclovía de bajo impacto, gimnasio al aire libre, áreas de contemplación y reciclaje, sistema de vigilancia inteligente y verja perimetral para seguridad

Según Obras Públicas, la obra abarcará más de siete kilómetros, desde la autopista Duarte hasta la avenida Los Próceres, y conectará los municipios de Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos y el Distrito Nacional.