La Armada abre estación en La Ciénaga para fortalecer vigilancia y seguridad

La Armada de República Dominicana dejó inaugurado el Destacamento de La Ciénaga, una moderna infraestructura destinada a fortalecer las capacidades operativas de vigilancia y seguridad en esta importante zona del Distrito Nacional, ubicada en el margen occidental del río Ozama.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y contó con la presencia del comandante general de la Armada, vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, quien destacó que esta obra forma parte del proceso de modernización institucional que impulsa el Gobierno para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas.

El vicealmirante Crisóstomo Martínez resaltó el compromiso de la Armada de República Dominicana de continuar elevando su nivel de listeza operacional, y agradeció la visión estratégica del presidente Luis Abinader, así como el respaldo permanente del ministro de Defensa, teniente general Fernández Onofre, en la búsqueda de soluciones orientadas a mejorar las capacidades operativas de la institución naval.

Como parte de la jornada, las autoridades realizaron un recorrido por diversas instalaciones de la Base Naval 27 de Febrero, que también fueron remozadas, entre ellas las áreas de la Dirección de Asuntos Internos y la Intendencia de Material Bélico, cuyos trabajos fueron ejecutados conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la Dirección de Ingeniería de la Armada.

La inauguración del Destacamento de La Ciénaga, junto a los trabajos de remozamiento de las dependencias, representa un paso significativo en proceso de modernización y fortalecimiento institucional de la Armada, reafirmando su compromiso con la defensa, seguridad y protección de los espacios marítimos y fluviales, en beneficio de la sociedad dominicana.