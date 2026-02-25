El 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional es no laborable, recuerda Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo recordó este martes que el próximo viernes 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional es inamovible, por lo que es declarado no laborable.

De conformidad con la Ley 139-97 sobre los días feriados, los trabajadores deberán reintegrarse el lunes 2 de marzo en los horarios habituales.

Se recuerda que a partir del 29 de marzo inicia la Semana Santa, pero solo el Viernes Santo (3 de abril) es no laborable .

El feriado del Día del Trabajo si es movido

Siguiendo los feriados de este año, el 1de mayo es el Día del Trabajo, pero el feriado fue movido para el lunes 4.

El jueves 1 de junio también se coloca en el calendario como un día no laborable por la festividad religiosa del Corpus Christi.

No es hasta septiembre que los dominicanos vuelven a celebrar un feriado no laborable. En esta ocasión, el jueves 24 de septiembre que se celebra el Día de Nuestra Señora de La Altagracia.

El 6 de noviembre de cada año se rememora la Constitución Dominicana, pero este año la celebración fue movida al lunes 9.

Como último día de fiesta del año quedaría el viernes 25 de diciembre como celebración de Navidad.