Apagón masivo afecta a República Dominicana, según reportan usuarios

Este lunes se reporta un apagón masivo en el Gran Santo Domingo y en diversas provincias del interior del país, sin que las autoridades del sector eléctrico hayan explicado las causas hasta el momento.

A las 10:53 sectores del Distrito Nacional registraron la interrupción en el servicio energético. Posteriormente fueron reportando hasta esta redacción de Listín Diario la falla en sectores de Santo Domingo Este, Peravia y San Francisco de Macorís, Dajabón, Santiago y El Seibo.

En el Distrito Nacional se sumaron las quejas por el apagón en El Millón, Los Prados, Arroyo Hondo, La Esperilla, Los Cacicazgos y otros. “No hay luz en la capital entera”, dijo un empleado del Ministerio de Obras Públicas.

En las redes sociales, se reporta falla en distintos puntos del país.

El Metro de Santo Domingo se vio afectado por la interrupción.

el "black out" pasado

El pasado 11 de noviembre, a la 1:23 de la tarde, el sistema eléctrico nacional fue afectado por un “blackout” o apagón general, ocasionado por una falla o avería en la subestación 138/69 KV SPMI – Línea 138KV SPM-Cumayasa, durante la apertura manual de las cuchillas del lado de la línea 138 kV SPM-Cumayasa.

Este error humano, según la investigación a la que Listín Diario tuvo acceso, provocó la paralización de medios de transporte masivo, como el Metro de Santo Domingo y el teleférico, además de causar pérdidas económicas e incomodidad en la población.