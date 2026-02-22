Transporte en Línea 2C del Metro será gratuito desde el próximo miércoles hasta Semana Santa

El Gobierno informó este domingo que el servicio de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo operará de manera gratuita desde el próximo miércoles hasta Semana Santa.

Esta información está contenida en un comunicado del Gabinete de Transporte del Gobierno, aunque en este documento no se especificó la fecha en que finaliza el servicio gratuito.

En el referido comunicado también que "todo está listo" para que la Línea 2C del Metro de Santo Domingo sea inaugurada por el presidente Luis Abinader, el próximo martes 24 a las 3:00 de la tarde.

De acuerdo con director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Jhael Isa, este fin de semana se realizaban las últimas inspecciones y que todo va conforme lo programado para su inauguración y puesta en servicio a los usuarios a partir de este miércoles 25 de febrero.

En tanto, el director de operaciones, Ariel Rodríguez, dijo que estos serán trenes similares a los de la línea uno, con igual "tecnología de punta" para ofrecer un servicio al usuario en condiciones óptimas: seguridad, rapidez, calidad, eficiencia y confort.