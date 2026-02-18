Presidente Abinader garantiza la seguridad nacional

El presidente Luis Abinader planteó ayer la existencia de una “mayor seguridad para el país”, tras entregar decenas de vehículos y equipos militares de última generación a las Fuerzas Armadas. La entrega tuvo lugar en el Campamento Militar 16 de Agosto.

Allí se exhibieron tres vehículos blindados FURIA (Fuerza Unificada de Respuesta Inmediata Armada), ensamblados en la industria militar dominicana, así como un vehículo aéreo no tripulado militar. Ambos se usarán para resguardar la frontera, informaron las autoridades.

El mandatario afirmó que el país pasó de tener cinco vehículos blindados en 2020 a disponer actualmente de unos 30. Además, anunció que en la industria militar dominicana se ensamblarán otros 20 vehículos blindados FURIA, modelos BB2.

“República Dominicana ya tiene un equipamiento para protegerse de cualquier situación en la frontera o temas internos”, aseguró Abinader a los periodistas.

Los vehículos blindados entregados por el presidente Luis Abinader al Ministerio de Defensa fueron ensamblados en el país.José Alberto Maldonado / LD

Los vehículos blindados FURIA se están ensamblando en el país por técnicos dominicanos, lo que -según dijo Abinader- llena de orgullo a la industria militar nacional. También informó que estos vehículos serán comercializados con países de la región.

“Estos equipamientos van a contribuir mucho porque nos estamos modernizando cada día más y estamos poniendo el Ejército en una situación sin precedentes en términos de equipamiento”, afirmó.

Resguardar la soberanía

El jefe de Estado afirmó que la República Dominicana cuenta hoy con mejores condiciones para resguardar su soberanía y enfrentar cualquier eventualidad en la zona fronteriza y resaltó, además, el orgullo que representa para el país el ensamblaje local de equipos militares, especialmente con el desarrollo de la marca FURIA.

“Estamos entregando vehículos, estamos entregando equipamiento en general”, añadió el mandatario, quien explicó que esta modernización coloca a las Fuerzas Armadas en un escenario sin precedentes.

Al referirse al impacto de estos equipos en la seguridad nacional, afirmó: “Van a contribuir mucho porque nos estamos modernizando cada día más y estamos poniendo el Ejército en una situación, se puede decir, sin precedentes en términos de equipamiento”.

En cuanto a la proyección internacional de la industria militar dominicana, el presidente Abinader reveló que ya se avanza en procesos para la comercialización en el extranjero.

“Ya eso está en proceso, especialmente el tema de Honduras, que lo habíamos hablado. Lo que pasa es que ustedes saben que esos aviones tienen un tiempo de prueba”, explicó. Asimismo, reiteró: “También vamos a comercializar, como dije, los FURIA también con países latinoamericanos”, destacando el interés regional en los productos ensamblados en el país.

Programa de modernización

Se destaca que estas incorporaciones responden a una estrategia integral que combina defensa, tecnología y gestión de riesgos, permitiendo a las Fuerzas Armadas enfrentar de manera más eficiente las amenazas contemporáneas y brindar asistencia oportuna a la población en situaciones críticas.

También forma parte del programa de modernización que impulsa el Estado dominicano para garantizar la seguridad, la soberanía y la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos.