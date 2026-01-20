Emergencias por Melissa sobrepasaron los RD$11,000 millones

Las 23 instituciones autorizadas por el presidente Luis Abinader, a través del decreto 627-25, para que realicen procesos de emergencia en 14 provincias afectadas por el paso de la tormenta Melissa, invirtieron más 11,000 millones de pesos en los procesos adjudicados durante el período concedido en la disposición gubernamental.

Inició el 31 de octubre y finalizó el 15 de diciembre, debido a que se interpreta que la vigencia de 30 días dada en el decreto se refiere a días hábiles.

“Este decreto estipula una duración de 30 días, que se interpretan hábiles en virtud de la Ley 107-13, articulo 20, párrafo I, que establece que cuando no se especifica si el cálculo de los días en formato calendario, deben asumirse como días hábiles”, indica el informe.

“Tomando como fecha de emisión el 31 de octubre de 2025 y considerando el día 10 de noviembre de 2025 como no laborable en la República Dominicana, se establece que la fecha máxima de vigencia de este decreto de emergencia es hasta el 15 de diciembre de 2025”, reseña el informe.

los procesos

De acuerdo con un informe entregado a LISTÍN DIARIO por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), durante la vigencia del decreto se realizaron 18 procesos, de los cuales 16 han sido adjudicados y celebrados; la cifra invertida en esos procesos alcanza el total de RD$11,957,663,231.00; incluyendo 92 contratos publicados.

El informe detalla que el proceso más costoso fue el realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la “Contratación para el programa de emergencia de trabajos de obras viales y hormigón asfáltico caliente para las provincias afectadas”, que costó 5,000 millones de pesos.

Los Comedores Económicos gastaron RD$969,224,500 en la “adquisición de insumos para la ayuda humanitaria en las comunidades afectadas”.

El MOPC también adjudicó RD$355,806,640 en la “adquisición de insumos para ser utilizados en las labores de reparación, construcción y reconstrucción de distintas obras en esas comunidades”.

Mientras, el Ministerio Administrativo de la Presidencia gastó RD$149,999,000 en la “adquisición de vales canjeables destinados a las labores humanitarias”.

El Ministerio de Agricultura adjudicó R$149,412,614.40 en la “contratación de servicios de alquiler de equipos pesados, los cuales serán

utilizados en subsanar los problemas presentados en la provincias afectadas”.

cifras pueden aumentar

El informe enviado por la DGCP señala que la cifra de RD$11,957,663,231.00 puede aumentar debido a que aún hay procesos de licitación que no han sido culminados. Tal es el caso del proceso abierto por el MOPC para la “solución, construcción y reconstrucción del grupo uno de infraestructuras viales que fueron afectadas”, cuya inversión sobrepasaría los 3,000 millones de pesos; este proceso se encuentra en “Etapa Cerrada”, el cual significa que ya se cumplió con la etapa de recepción de ofertas y realizaron las evaluaciones de lugar y solo falta que el Comité de Compras y sus evaluadores declaren qué proveedores fueron adjudicados.

El proceso correspondiente al grupo dos de infraestructuras a reparar se encuentra en etapa de “sobres abiertos” y la cifra sobrepasaría los 2,000 millones pesos.

Este estatus significa que la unidad contratante está haciendo el proceso de evaluación técnica y económica para proceder a la adjudicación.

Residentes el sector capotillo de santo domingo, durante el paso de la tormenta Melissa por el país.Raul Asencio

Las instituciones habilitadas para estos procesos de excepción fueron los ministerios de Interior y Policía, Educación, Salud Pública y Asistencia Social, Agricultura, Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Administrativo de la Presidencia, Turismo, el Servicio Nacional de Salud (SNS), Programa de Medicamentos Esenciales (Promese-Cal).

También la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), comisiones Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial; los institutos Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Estabilización de Precios (Inespre); la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

Además, podían hacer uso de estos recursos las empresas Transmisión Eléctrica (ETED); las distribuidoras de Electricidad del Este (Edeeste), del Norte (Edenorte), del Sur (Edesur) y Defensa Civil.