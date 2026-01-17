Ministerio de Defensa gradúa nuevos líderes militares y civiles

El Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Universidad Nacional para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (UNADE), celebró este viernes su XXI Graduación Ordinaria Conjunta, en un acto donde se reafirmó el compromiso del Estado dominicano con la educación superior militar y la formación permanente como pilares de la seguridad, la democracia y el desarrollo nacional.

Durante la ceremonia fueron investidos 266 profesionales correspondientes a los programas formales de la UNADE, distribuidos de la siguiente manera: 177 egresados de programas de postgrado, incluyendo maestrías y especialidades, y 89 egresados de programas de diplomados académicos.

A estos se suman 117 pasantes de la XVI Promoción de Pasantía Militar, pertenecientes al Programa de Educación y Capacitación Profesional de las Fuerzas Armadas “Gran General Restaurador Gregorio Luperón” (PECPFFAA), provenientes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

En conjunto, el acto de graduación celebrado hoy incorporó 383 nuevos profesionales y pasantes militares, formados para fortalecer las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado.

La solemne actividad fue encabezada por el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, en representación del Gobierno dominicano, y contó con el discurso de orden a cargo del mayor general Rafael Vásquez Espínola, rector de la UNADE, quien destacó que cada graduación constituye “un acto de afirmación de la Patria”, donde la educación se consolida como herramienta esencial para preservar la paz y fortalecer la institucionalidad democrática.

Educación continua y programas de postgrado

De manera complementaria, la UNADE informó que un total de 2,692 militares y civiles, nacionales y extranjeros, fueron capacitados durante el año académico 2025 a través de los distintos programas de educación continua y programas de postgrado, que incluyen cursos, entrenamientos especializados, diplomados técnicos y procesos de actualización profesional en áreas estratégicas como defensa, seguridad, derechos humanos, geopolítica y gestión institucional.

Estas cifras reflejan el impacto sostenido del sistema educativo del Ministerio de Defensa, que con estas acciones supera los 206,346 egresados históricos, consolidándose como referente regional en la formación de líderes con visión estratégica y compromiso democrático.

Otros aspectos relevantes del acto

Durante la ceremonia se otorgaron títulos de maestrías y especialidades en Seguridad y Defensa Nacional, Geopolítica, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como en Comando y Estado Mayor Conjunto, Terrestre, Naval y Aéreo.

Asimismo, se entregaron diplomas de educación continua y programas de postgrado a 74 docentes, capacitados en el Modelo Educativo de la UNADE y en Gestión y Administración de los Recursos para la Defensa, fortaleciendo la calidad académica y la innovación educativa.

La graduación contó con la participación de oficiales extranjeros, reflejo del prestigio regional e internacional de la UNADE como centro de pensamiento estratégico y cooperación académica en materia de defensa y seguridad.

En un momento de especial emotividad, se rindió homenaje póstumo al capitán de fragata Jordy Alexis Abreu Estrella, con la entrega del título de la Especialidad en Comando y Estado Mayor Conjunto, recibido por sus familiares.

Finalmente, fueron entregados reconocimientos especiales al teniente general Fernández Onofre, ministro de Defensa, y al doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por su respaldo al fortalecimiento del sistema de educación superior y la profesionalización militar y civil.

La ceremonia concluyó con el juramento de los graduandos, reafirmando su compromiso con la Patria, la Constitución y los más altos valores éticos y profesionales.