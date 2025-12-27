Una boda reúne a Abinader y Leonel fuera del escenario político

Una boda reunió este sábado al presidente Luis Abinader y al expresidente Leonel Fernández fuera de la política y el foco mediático, en un encuentro privado que marca la primera vez que ambos líderes coinciden en este tipo de escenarios, hasta donde se tiene registro.

En una fotografía se observa —a lo lejos y de espaldas— al mandatario junto a su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, y en el centro al exmandatario Fernández. Solo Abinader y Fernández se ven inclinados, como si conversaran.

La fotografía fue publicada por el periodista Héctor Herrera Cabral en su cuenta de X.

“Me dicen que el mandatario invitó a Leonel Fernández a sentarse entre él y su esposa”, escribió Herrera Cabral, al acompañar la imagen.

Abinader asistió con un traje gris y camisa blanca, uno de sus atuendos habituales, mientras que Fernández vistió un traje negro con camisa blanca, según la fotografía.

La ceremonia correspondió a la unión matrimonial de Sarah Aquino Gautreau y Nahib Chahede Núñez (hijo). No se informó el lugar ni la iglesia donde se llevó a cabo la boda.

Ambos jóvenes son hijos de figuras conocidas en el ámbito nacional: Sarah es hija de la abogada Susana Gautreau, mientras que Nahib es hijo del comentarista radial Najib Chahede.

“Mis hijos se casan hoy. Dios los bendiga”, escribió Susana en su cuenta de X, donde compartió un enlace a un video publicado en Instagram con imágenes de la sesión fotográfica de la pareja.

Sarah es abogada y posee un magíster en Derecho Administrativo y Regulación Económica. Por su parte, Nahib Chahede es economista y seguidor activo de la política, al igual que su padre.

La última vez que Abinader y Fernández se reunieron públicamente fue a principios de julio, cuando el presidente acudió a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), en el marco de una serie de encuentros con exmandatarios para abordar la crisis haitiana y sus implicaciones para República Dominicana.

Esa fue la segunda visita de Abinader a la sede de Funglode.

La primera ocurrió en septiembre de 2020, pocas semanas después de su toma de posesión y en medio de la pandemia de la Covid-19.