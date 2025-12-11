Abinader lidera graduación de la XLVIII Promoción de Cadetes

El presidente Luis Abinader encabezó la cuadragésima octava (XLVIII) graduación de la Escuela para Cadetes de la Policía Nacional, donde 64 nuevos oficiales se unieron a la institución, formados íntegramente bajo el Modelo de Transformación Policial.

Los graduados, 53 masculinos y 11 femeninas, completaron cuatro años de formación para convertirse en licenciados en Ciencias Policiales y ser ascendidos a Segundo Teniente.

El director de la Escuela, coronel Julio Enmanuel Valenzuela Peña, destacó el firme respaldo del presidente Abinader a la reforma, asegurando que su visión ha elevado los estándares éticos y profesionales.

“La escuela ha evolucionado para responder a los desafíos actuales de la seguridad pública, incorporando métodos educativos modernos y una enseñanza centrada en los valores democráticos y los derechos humanos”, afirmó el coronel Valenzuela Peña.

La promoción “José Rufino Reyes Y Siancas” incluyó cadetes de Panamá y completó una pasantía operativa.

Cuadragésima octava (XLVIII) graduación de la Escuela para Cadetes de la Policía NacionalPresidencia

El cadete Kervin Lebrón Novas fue el más laureado, recibiendo los méritos al honor, conocimiento y don de mando.

El acto concluyó con el juramento tomado por el presidente Abinader y la entrega de sables, símbolos del compromiso institucional.

La ceremonia

Un momento emotivo fue la puesta de anillos por parte de las madres, reconociendo el sacrificio familiar.

La ceremonia de graduación de la XLVIII promoción de cadetes de la Policía Nacional no solo fue un acto protocolar, sino una reafirmación del compromiso gubernamental con la reforma institucional.

El discurso central del Coronel Julio Enmanuel Valenzuela Peña enfatizó el papel crucial del Presidente Abinader:

“El respaldo decidido y constante que el presidente Luis Abinader ha brindado a la reforma... su visión y acompañamiento permanente han permitido fortalecer los programas de formación, renovar los procesos institucionales y elevar los estándares éticos y profesionales.”

La meta es clara: una policía moderna y transparente.

Los nuevos oficiales fueron exhortados a ejercer con “honor, integridad y compromiso” tras recibir el sable que simboliza su nueva responsabilidad.

El evento, que incluyó la bendición de los anillos y un homenaje póstumo, culminó con el compromiso de la nueva promoción de licenciados en Ciencias Policiales de brindar un “servicio policial de alta calidad, como demanda la ciudadanía”.