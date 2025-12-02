Anuncian jueces del TSE; tres fueron ratificados

El Consejo Nacional de la Magistratura anunció la noche de este martes los jueces del Tribunal Superior Electoral, ratificando tres de sus miembros.

Los nombres fueron anunciados por el consultor jurídico del Poder Ejecutvo, Antoliano Peralta, y Nancy Salcedo, tras una reunión en el salón Privado del Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader.

Los jueces Ygnacio Camacho Hidalgo, Pedro Pablo Yermenos y Fernando Fernández Cruz continuarán por otro periodo, mientras que Rafaelina Peralta y Lenis García Guzmán fueron escogidas como nuevas juezas.

Camacho fue ratificado a unanimidad como presidente del Tribunal Superior Electoral por los próximos cuatro años.

El CNM evaluó los perfiles de los candidatos luego de un proceso en el que, durante cuatro rondas de sesiones, fueron evaluados 81 de los 83 aspirantes a las altas cortes.

Además del mandatario, en la reunión estuvieron presentes los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

JUECES Y SUPLENTES

Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, con su suplente Lourdes Teresa Salazar; Pedro Pablo Yermeros

Forastieri, con su suplente Juan Cuevas; Fernando Fernández Cruz, con su suplente Juan Manuel Martín Garrido; Rafaelina Peralta Arias, con su suplente Freddy Angel Castro; Lenis Rosángela García, con su suplente Víctor Rafael Niñez.

MODIFICACIÓN EN AGENDA

La reunión, que tenía inicialmente previsto conocer también las vacantes de la Suprema Corte de Justicia, modificó su agenda para concentrarse exclusivamente en la selección de los cinco jueces titulares del TSE y sus respectivos suplentes.

El proceso para la Suprema Corte continuará en una fecha que será anunciada próximamente por el propio Consejo.

Los jueces designados

La magistrada Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Suprema Corte de Justicia y secretaria del CNM, anunció la selección final, tras agotar la evaluación de 41 postulantes preseleccionados, en virtud de los artículos 179 y 215 de la Constitución y la Ley 138-11.