Presidente TSE considera que esa corte debería tener iniciativa legislativa ante el Congreso

El actual juez titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), Pedro Yermenos Forastieri, compareció a las vistas públicas realizadas ante el Consejo Nacional de la Magistratura, en procura de ser ratificado como uno de los integrantes del Pleno de la Alta Corte.

En su presentación, el magistrado Yermenos Forastieri reiteró su propuesta de que al órgano jurisdiccional electoral le sea atribuida iniciativa legislativa en su ámbito de competencia. El artículo 96 de la Constitución solo le otorga el derecho de depositar proyectos de ley o resolución a los integrantes del Senado de la República, Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia (SCJ), Junta Central Electoral (JCE) y al presidente de la República.

De otro lado, el juez titular del TSE postula por desarrollar conciencia de las reformas estructurales que demanda el sistema electoral dominicano. Fortalecer la parte tecnológica en todas las dependencias del tribunal. Impulsar la creación de una escuela regional de formación electoral y lanzar la cátedra magistral de derecho electoral Dr. Julio Brea Franco.

El magistrado destacó su aporte en el establecimiento de los criterios relevantes de la jurisprudencia del tribunal, destacando las principales sentencias contentivas de dichos criterios.

En el sentido anterior, resaltó la sentencia TSE-0010-2025, que establece nuevos parámetros para la categorización de organizaciones políticas, con el impacto de esto en el orden de las boletas electorales y en la equidad del financiamiento público.

De igual manera, citó las sentencias TSE-0129-2023, que preserva derechos adquiridos en eventos partidarios internos; la TSE-0045-2023, que asimila el procedimiento de nulidad de elecciones a los conflictos derivados de primarias y, por último, la TSE-0205-2024, que unifica las excepciones de cuando se puede solicitar reconteo de votos en juntas electorales y fija el criterio de que cuando se formulan reparos al cómputo electoral, su admisibilidad no depende de que se haya presentado previamente en los colegios electorales. Respecto a estas dos últimas decisiones, el juez titular propone su incorporación en textos legales. Adujo que eso sería una oportunidad para atribuir iniciativa legislativa al TSE.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir sirviendo con integridad, calidad jurisprudencial y compromiso democrático.