Abinader anuncia visita del secretario de Defensa de EEUU a República Dominicana

El presidente, Luis Abinader, informó este lunes que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth visitará República Dominicana.

"En esta semana, para continuar la coordinación de esta lucha (contra el narcotráfico) entre los dos países, va a visitar Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos", dijo el mandatario dominicano durante su encuentro semanal con miembros de la prensa "LA Semanal".

Asimismo, aseguró que se ofrecerán mayores detalles sobre la visita del referido funcionario estadounidense.

El jefe del Estado dio estas declaraciones luego de aseverar que el Gobierno dominicano continuará fortaleciendo la cooperación con Estados Unidos, asegurando que la lucha contra el narcotráfico sigue siendo un desafío para la región, especialmente por el aumento de la producción de cocaína en varios países de Sudamérica.

También indicó que en los próximos días será designado el Leandro Villanueva, quien por primera vez asumirá el cargo de director de la lucha contra el narcotráfico y el delito de las Naciones Unidas, una propuesta impulsada por Estados Unidos como reflejo dijo de los logros alcanzados por su administración en esta materia.