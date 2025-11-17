Abinader sobre cambios en Opret y ETED: Son "cambios apropiados y debidos"

El presidente de la República, Luis Abinader, habló este lunes sobre los nuevos nombramientos que realizó en su Gobierno durante el pasado fin de semana, afirmando que se trataron de cambios "apropiados y debidos".

"Nosotros hemos hecho cambios apropiados y debidos, y seguimos avanzando con nuestros planes en el sector eléctrico", indicó el jefe del Estado durante su acostumbrado encuentro con miembros de la prensa, "LA Semanal".

El domingo pasado Abinader emitió un par de decretos en los que destituyó al director de la Oficina Para el Reordamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos Pérez, asi como al administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED, Martín Robles Morillo, remplazándolos con Jhael Isa Tavárez y Antonio Alfonso Rodríguez Tejada.

Estos movimientos gubernamentales se produjeron tras el apagón nacional, así como numerosas críticas al sistema de distribución de energía eléctrica del país y el funcionamiento del Metro de Santo Domingo.