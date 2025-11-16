En medio de crisis eléctrica cancelan a directores Opret y Eted

El presidente Luis Abinader destituyó de sus cargos al director de la Oficina Para el Reordamiento del Transporte (OPRET), Rafael Santos Pérez, asi como al administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED, Martín Robles Morillo cuando todavía persisten las críticas de distintos sectores por la crisis que generó el apagón nacional del pasado martes.

Si bien las medidas apuntan a la eficiencia y modernización, la crítica se centra en la prioridad de estas acciones y su sincronización con la emergencia eléctrica que afectó la vida de millones de ciudadanos.

En un momento cuando la atención ciudadana estaba fijada en la estabilidad de la red eléctrica, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 652-25, ordenando una reorganización profunda del Sistema Integrado de Transporte y designando a Jhael Isa Tavárez como nuevo director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

La medida, que busca optimizar la planificación y sostenibilidad del transporte público, llega cuando la principal preocupación de la población era la falta de servicio eléctrico básico. La reorganización del transporte, aunque necesaria, puede ser percibida como una distracción o una acción de menor urgencia en el contexto de un blackout generalizado.

El nombramiento de Isa Tavárez, un ingeniero con amplia trayectoria en proyectos de transporte masivo (Monorriel y Teleférico), busca centralizar la gestión al hacerlo director de la OPRET y del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (FITRAM).

La designación refuerza la línea técnica del gobierno, pero no aborda directamente la paralización del transporte eléctrico (Metro/Teleférico) causada precisamente por el colapso energético que la medida intenta ignorar. La orden de presentar una propuesta normativa y operativa unificada en un plazo no mayor de 120 días, si bien es un paso hacia la eficiencia, contrasta con la inmediatez que exigía la crisis eléctrica que afectaba la operación diaria de los sistemas de movilidad y la economía nacional. La crisis energética subraya la urgencia de fortalecer la infraestructura y la gestión del sector eléctrico. A pesar de esto, el nombramiento de Alfonso Rodríguez Tejada como nuevo administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) se produce después del devastador apagón, según lo dispuesto en el Decreto núm. 653-25.

La designación de un nuevo liderazgo técnico en la ETED, la entidad crucial para la transmisión de energía, ocurre cuando la red ya ha fallado gravemente a nivel nacional. Esto levanta cuestionamientos sobre si el cambio se produce como una reacción a la crisis en lugar de una acción preventiva o proactiva.

Rodríguez Tejada cuenta con un perfil técnico robusto (Ingeniero Eléctrico, Maestría en MBA, experiencia en el sector privado y cargos en viceministerios de Energía).

No obstante, la crisis demuestra que la experiencia técnica por sí sola no es suficiente sin una gestión eficiente y una infraestructura resiliente, lo que pone el foco en la necesidad de inversión y mantenimiento urgente de las líneas de transmisión que fallaron.

La ETED es responsable de la infraestructura que transporta la energía desde las generadoras hasta las distribuidoras. El prolongado apagón indica una vulnerabilidad crítica en este eslabón.

El nuevo administrador asume el cargo con la presión pública y la necesidad inmediata de garantizar que la infraestructura de transmisión pueda soportar la demanda y resistir fallas sin provocar un colapso sistémico.

Las recientes designaciones de Jhael Isa Tavárez en la OPRET y Antonio Alfonso Rodríguez Tejada en la ETED, ambas mediante decretos presidenciales, reflejan dos tipos distintos de acción gubernamental: reorganización estratégica y respuesta inmediata a una crisis.

La designación de Jhael Isa Tavárez al frente de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y su nombramiento simultáneo (honorífico) como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (FITRAM) es un movimiento de consolidación estratégica dentro del sector transporte.

La designación de Isa es un voto de confianza en una figura técnica y la institucionalización de una hoja de ruta ya establecida. Es un movimiento proactivo destinado a fortalecer la modernización del transporte público.

La designación de Antonio Alfonso Rodríguez Tejada como administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), sucediendo a Martín Robles Morillo, es una clara respuesta a una crisis—específicamente, el reciente apagón nacional del 11 de noviembre.

Su designación de Rodríguez Tejada es un movimiento de gestión de crisis que prioriza la experiencia sectorial y la capacidad de gestión certificada para estabilizar la columna vertebral del sistema eléctrico nacional.

Ambos decretos muestran una tendencia del presidente Abinader a colocar figuras técnicas con formación avanzada en puestos de alta dirección. Mientras que la OPRET busca la excelencia en la expansión y sostenibilidad, la ETED busca la resiliencia y la confiabilidad operativa tras ser puesta a prueba por un fallo masivo.

La reciente designación de Jhael Isa Tavárez en la OPRET/FITRAM y de Antonio Alfonso Rodríguez Tejada en la ETED tiene una gran importancia para el país, ya que ambas representan la capacidad de acción del Gobierno en dos áreas vitales para el desarrollo y la estabilidad de la República Dominicana: la movilidad urbana y la energía eléctrica.

La importancia del este nombramiento en OPRET/FITRAM radica en que refleja una visión de largo plazo y una reorganización funcional del sistema de transporte masivo:

Mientras tanto, el nombramiento en ETED es respuesta inmediata a una crisis operacional.

La designación de Antonio Alfonso Rodríguez Tejada en la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) tiene una importancia más urgente, pues se enmarca en la necesidad de garantizar la estabilidad y continuidad del servicio eléctrico en el país.

Rol Vital de la Transmisión: ETED es la responsable de las subestaciones y las líneas de alta tensión, es decir, el cuerpo arterial que lleva la energía desde las generadoras hasta las distribuidoras. Su buen funcionamiento es crítico para evitar apagones a gran escala.

Respuesta a Incidentes y Apagones: Los recientes incidentes y los apagones interconectados han puesto bajo presión la capacidad de gestión y mantenimiento de ETED. El cambio de liderazgo en este momento se interpreta como una respuesta directa del Gobierno a la necesidad de mejorar la respuesta operativa y la resiliencia del sistema de transmisión.

Estabilidad del Sistema Eléctrico: Una gestión eficaz en ETED es sinónimo de estabilidad para el sector productivo y para los hogares. Cualquier fallo en la transmisión impacta inmediatamente la economía y la paz social.