Jhael Isa Tavárez, el ingeniero que tomará las riendas de la Opret

El nuevo director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Jhael Isa Tavárez, cuenta con una maestría en Ingeniería de Transporte del Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), obtenida con una beca Fulbright, y con un doctorado en curso en Sistemas de Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Su formación base es como ingeniero civil del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

“Desde el Ministerio de la Presidencia, donde ha trabajado por más de una década, ha impulsado iniciativas estratégicas de movilidad y ha coordinado la implementación de proyectos de infraestructura orientados a la modernización del transporte público. Su experiencia incluye consultorías especializadas y participación constante en foros y conferencias internacionales sobre movilidad sostenible”, así lo explica un comunicado emitido por la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM).

Además de dirigir la Opret, que gestiona las operaciones actuales, seguirá como director ejecutivo del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM), la entidad pública responsable del diseño y construcción de nuevos proyectos.

Entre los proyectos que supervisó desde el FITRAM, que hoy son parte integral de la Red Nacional de Transporte Público Masivo, se encuentran: Monorriel de Santiago, Teleférico de Santiago, Teleféricos de Santo Domingo (Líneas 1, 2 y 3).