Ordenan revisar la licencia de ABC tras las críticas de Donald Trump a Jimmy Kimmel

La comisión reguladora de telecomunicaciones en Estados Unidos ordenó el martes una revisión temprana de la licencia de la cadena ABC, luego de que el presidente Donald Trump y la primera dama pidieran despedir al presentador Jimmy Kimmel.

La orden de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que se anticipó varios años al calendario previsto, afecta a Disney, propietaria de ABC, y a sus subsidiarias.

Trump dijo que Kimmel debería ser despedido de inmediato por afirmar en uno de sus monólogos de humor la semana pasada que la primera dama Melania irradiaba "el aura de una futura viuda".

El comediante sostiene que era una broma sobre la "diferencia de edad" de la pareja, pero el presidente la calificó de "despreciable llamado a la violencia".

Trump cumplirá 80 años en junio y es el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, mientras que su esposa, una exmodelo nacida en Eslovenia, tiene 56 años.

Al igual que otros republicanos, Melania Trump arremetió el lunes contra Kimmel y pidió a la cadena ABC "tomar una postura" contra el presentador.

Sin embargo, Kimmel minimizó las críticas. "Fue una broma muy ligera" sobre "el hecho de que él tiene casi 80 y ella es más joven que yo", dijo en su programa nocturno del lunes.

La Casa Blanca siguió con su ataque el martes. El director de comunicación, Steven Cheung, calificó a Kimmel en X de "persona de mierda" por "insistir en esa broma en lugar de hacer lo correcto y pedir perdón".

retórica de odio

El presentador también llamó a Trump a dialogar sobre la retórica "de odio", una aparente referencia a los comentarios incendiarios del presidente sobre grupos como los migrantes, sus opositores políticos y los medios de comunicación.

"Coincido en que la retórica de odio y violenta es algo que debemos rechazar", dijo Kimmel.

"Creo que un gran lugar para empezar a bajar ese tono sería mantener una conversación al respecto con su marido", añadió, dirigiéndose a la primera dama.

Gran estrella de los programas nocturnos de TV, los famosos "late night shows", Kimmel ya había sido acusado por la derecha de explotar políticamente el asesinato del influencer pro-Trump Charlie Kirk el año pasado.

Propiedad de Disney, ABC sacó del aire al presentador pero lo restituyó una semana después tras acusaciones de censura.