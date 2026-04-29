EUA se retirará de la OPEP en mayo

Emiratos Árabes Unidos anunció por sorpresa que se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en mayo, para proteger su "interés nacional", un revés para la alianza, golpeada de lleno por la guerra en Oriente Medio.

El país del Golfo, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, dejará el grupo liderado por Riad y también la alianza OPEP+, a la que también pertenece Rusia, a partir del 1º de mayo, informó la agencia de prensa estatal Wam.

"Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional", indicó la agencia Wam.

Emiratos, que se incorporó al cartel en 1967, "aportó contribuciones importantes y consintió sacrificios aún mayores en el interés de todos. Pero ha llegado el momento de concentrar nuestros esfuerzos en lo que dicta nuestro interés nacional", agregó.

Esta salida de una OPEP se produce tras varios desacuerdos en los últimos meses entre ambas potencias del Golfo, durante mucho tiempo aliadas.

De Libia a Yemen, pasando por el Cuerno de África, Riad ve con malos ojos las ambiciones regionales de su vecino, según los analistas.

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Ahora, sus diferencias se dan también en el plano económico.

Tras la salida desde 2019 de Catar y luego de Ecuador y Angola, el anuncio de Abu Dabi causó sorpresa, si bien el país, deseoso de producir más, había manifestado sus discrepancias dentro del grupo en los últimos años.

Con todo había recibido un trato de favor para que aumentara sus cuotas de producción más que el resto. Pero al parecer estas concesiones no bastaron, en momentos en que la guerra en Oriente Medio plantea nuevos desafíos.

Emiratos es uno de los países más atacados por Irán en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, lanzada el 28 de febrero.

El conflicto provocó que el estrecho de Ormuz, por donde en general transita un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, quedase prácticamente cerrado. Esto hizo a su vez que los precios del crudo se dispararan.

Habida cuenta de la situación actual en el estrecho, Emiratos Árabes Unidos no desea verse sometido a cuotas cuando la situación vuelva a la normalidad, según una fuente próxima al Ministerio de Energía.

- "Debilitamiento" de la OPEP -

Para Jorge León, analista en Rystad Energy, esta retirada marca un giro importante para la OPEP. "Con Arabia Saudita, es uno de los pocos miembros que tienen una capacidad de reserva significativa, el mecanismo con el que el grupo ejerce su influencia en el mercado", explicó a la AFP.

Aunque a corto plazo los efectos de la decisión podrían ser limitados, dadas las perturbaciones actuales por la guerra, "esto se traducirá a largo plazo en un debilitamiento estructural de la OPEP", consideró el experto.

Según él, Emiratos también podría verse inclinado a aumentar su producción, lo cual despertaría "dudas sobre la perennidad del rol de Arabia Saudita", al dejar entrever "un mercado petrolero potencialmente más volátil".

Fundada en 1960, la OPEP, que reúne actualmente a 12 miembros, forjó en 2016 una alianza con otros diez países -incluido Rusia- bajo un acuerdo llamado OPEP+, con el fin de limitar la oferta y apoyar los precios frente a los desafíos que plantea la competencia de Estados Unidos.

Antes del conflicto en Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos ocupaba el cuarto puesto de los 22 productores de la OPEP+, por detrás de Arabia Saudita, Rusia e Irak, con alrededor de 3,5 millones de barriles diarios.

Según David Oxley, experto de Capital Economics, "cuando los flujos energéticos vuelvan a la normalidad, la salida de la OPEP+ podría conducir a Emiratos Árabes Unidos a bombear 1 millón de barriles adicionales".