Diplomado en Puertos de Cruceros procura crear empleos en Pedernales

El empleo informal tomará menos fuerza, debido a que el sector turístico aumentará la empleabilidad hasta un 70% en la provincia de Pedernales.

Así lo manifestó el director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Rafael Santos Badía, durante la presentación ayer del diplomado "Distintivo Puertos de Cruceros", en la sede de la institución en el ensanche Miraflores, en Santo Domingo.

Una iniciativa que realiza en conjunto con la Fundación Genera ITM y Puerto Cabo Rojo. Es así como el turismo en la localidad tomará otro curso y se desarrollará con fuentes de empleos en el sector formal.

“El objetivo es reducir desigualdades, el desempleo y combatir el chiripero”, expresó Santos Badía, durante un conversatorio con la prensa. El funcionario también puntualizó que con esto se promoverá la prosperidad económica y se asegurará el beneficio de los cruceros en la comunidad, incluyendo a quienes consiguen empleo en el puerto o en los barcos y comerciantes locales.

“Con este programa, ponemos en manos de la gente herramientas prácticas y actualizadas en servicio al cliente, resolución de conflictos, inglés para la industria, hospitalidad, cultura local, sostenibilidad y seguridad, entre otras áreas claves. Esto permitirá que nuestros jóvenes y adultos se integren de manera efectiva a un sector que impactará la vida de miles de familias de Pedernales y toda la región Enriquillo”, resaltó Santos Badía.

Asimismo, finalizó su alocución resaltando que apuesta a “todo lo que genere empleos de calidad en el país”.

Corroborando la idea de Santos Badía, la directora de la Fundación Genera ITM, Lludy Melizha Terrero, afirmó que la capacitación en cruceros producirá un aumento de empleos en la localidad, cuyo porcentaje oscila entre el 50% y el 70%. Esto lo respondió luego de ser consultada por LISTÍN DIARIO acerca de la productividad laboral que el diplomado pretende generar en la provincia y zonas aledañas.

"Hemos visto cómo Pedernales despierta con ofertas turísticas tan anheladas", dijo, al tiempo de resaltar que desea que la ciudadanía se involucre y forme parte de los empleos formales.

Programación del diplomado

La fecha de inicio del diplomado “Distintivo Puertos de Cruceros” es el 29 de septiembre y pretende finalizar en diciembre.

De acuerdo con los directivos del Infotep, la capacitación se desarrollará durante tres meses en jornadas matutinas y vespertinas, con un temario que inicia en inglés conversacional y continúa con módulos de servicio al cliente, sostenibilidad y resolución de conflictos.

Asimismo, explicaron que en primera instancia el curso va dirigido a los habitantes de Pedernales y zonas aledañas. Se crearán tres grupos para esta formación; los mismos estarán compuestos por 25 participantes para un total de 75 personas.

Sin embargo, la directora de la Fundación Genera ITM indicó que hasta el momento 400 personas están inscritas para recibir el diplomado.

Melizha Terrero destacó el carácter inclusivo y sostenible de esta iniciativa, que integra esfuerzos del Estado, el sector privado y la comunidad.

“Este diplomado es el resultado de un esfuerzo conjunto entre gobierno, sector privado y comunidad. Con esta formación certificada, integramos a las personas al turismo de cruceros y fortalecemos un modelo sostenible que coloca a las personas en el centro del desarrollo”, expresó .

Países que se capacitan en cruceros

Durante la presentación del proyecto, el director del Infotep), al referirse a la importancia que la capacitación generará en el país, indicó que otros países han optado por la misma.

A la fecha, más de 10,000 personas en México, Honduras y República Dominicana han participado en programas de formación similares impulsados por la Fundación Genera ITM, en alianza con instituciones educativas y de capacitación.

Posibles ingresos

Los ingresos generados en el sector turístico oscilan entre RD$25,000 y RD$30,000, dependiendo de la posición que desempeñe la persona en el empleo, tras la capacitación en el diplomado "Distintivo Puertos de Cruceros", especificó la directora de la Fundación Genera ITM.