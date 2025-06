Abinader dice funcionarios fueron suspendidos por no depositar su declaración jurada de patrimonio

El presidente Luis Abinader declaró que varios funcionarios fueron suspendidos por no depositar ante la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio, como lo establece la Ley 311-14.

En el espacio LA Semanal con la Prensa, Abinader declaró que desde su primer mandato presidencial se han realizado los esfuerzos para que los funcionarios del Gobierno cumplan con esta obligación. Asimismo, declaró que se trató de funcionarios a niveles menores.

“Nosotros tuvimos un esfuerzo en cuanto a los funcionarios del Gobierno, incluso algunos fueron suspendidos, no tuvimos que llegar a nivel de ministros, sino a niveles menores”, dijo.

El mandatario se refirió a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien advirtió que los diputados que no cumplan con la entrega de su declaración jurada de bienes ante el órgano fiscalizador, no recibirán su salario el mes de julio.

Ante esto, Abinader apuntó que los legisladores deben de “cumplir la ley sí o sí, y tienen que entregar su declaración jurada”.

Además, el jefe del Estado consideró la Ley 311-14 debería ser modificada para que las medidas sean más drásticas.

La Cámara de Cuentas informó que 133 diputados y 10 senadores no habían depositado su declaración jurada de bienes, tras más de ocho meses de haber iniciado un nuevo periodo electoral.

El órgano agregó que también están pendientes de presentar su declaración jurada 2,660 ayuntamientos de diferentes cargos, 266 juntas de distritos municipales de diferentes cargos, y 150 funcionarios que han sido designados por decretos.

No obstante, Alfredo Pacheco dijo que es falso de “toda falsedad” que 133 diputados no hayan cumplido con la ley, y aclaró que son alrededor de 100 exdiputados los que en realidad no han culminado el proceso ante el órgano fiscalizador.

La Ley 311-14 de la CCRD en el artículo cinco establece que los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal.