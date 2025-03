La CAASD atenderá problemas de agua en dos barrios capitaleños

Después de varios años en la espera de recibir el servicio de agua, el barrio 27 de Febrero tendrá una esperanza, ya que el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), el ingeniero Felipe Suberví (Fellito), anunció que invertirá al menos RD$100 millones en diversas obras; entre estos proyectos se encuentra el referido barrio.

Luego del reportaje y el editorial publicado en Listín Diario, Suberví informó a los medios que se encuentra en ejecución de unas 50 obras para mejorar el servicio de agua en distintas zonas del Gran Santo Domingo, entre estos sectores el barrio 27 de Febrero y Los Guandules.

Con la visita del proyecto de este diario “Listín en el barrio”, los comunitarios plantearon que en ocasiones la falta de agua en la barriada se ha prolongado por semanas, lo que ha desatado una ola de protestas con la quema de neumáticos y desechos en las principales vías.

En respuesta a este llamado de atención, Suberví informó que esta semana se inició la perforación de un pozo en la calle 11 con Santa Rita, en el barrio 27 de Febrero, con el propósito de satisfacer la demanda de agua en varias calles de la zona, que actualmente enfrentan dificultades con el suministro.

El funcionario destacó que en el presupuesto de la institución está contemplada la rehabilitación de una estación de rebombeo en Los Guandules, la cual estuvo en funcionamiento durante años, pero que dejó de operar tras la inauguración del Acueducto Valdesia-Santo Domingo en la década de los 90.

“Ante la necesidad que presentan estos sectores, decidimos rehabilitar esta estación para mejorar el servicio de agua potable en la zona”, expresó el director de la CAASD.

Suberví reafirmó su compromiso con la mejoría de la calidad del agua que llega a cada uno de los hogares de los ciudadanos.

Durante la visita a la comunidad, la dirigente comunitaria Fiordaliza Guzmán, explicó que la CAASD tiene una llave de paso ubicada en la calle Albert Thomas, desde la que se realiza la distribución del agua a los barrios Guachupita, María Auxiliadora y el 27 de Febrero. Sin embargo, menciona que al abrir la llave por completo, el agua no sube hacia el 27 de Febrero, sino que solo abastece a Guachupita.

Al establecer comunicación con la institución, éstos optan por abrir la llave solo para el 27 de Febrero, dos días a la semana, lunes y viernes por siete horas. No obstante, esta medida no es suficiente, pues no llega hacia gran parte del sector.

Guzmán afirmó que la falta de agua afecta toda la parte este del barrio; desde los moradores de la calle 14 hasta la avenida Francisco del Rosario Sánchez no tienen acceso al servicio, por lo que se han visto obligados a comprar agua, aunque esta les cueste entre RD$1,500 y RD$2,000 mensuales.

La denuncia sobre los servicios

El 25 de febrero pasado Listín publicó un reportaje donde se denunció que desde hace años el barrio 27 de Febrero ha mantenido una constante lucha por la falta de agua potable, a pesar de solicitudes a las autoridades, esta problemática se mantiene sin ser solucionada, y los habitantes de la zona viven una odisea sin tener acceso al agua.

En ocasiones, la falta de agua en la barriada se ha prolongado por semanas, lo que ha desatado una ola de protestas con quema de neumáticos, y desechos en las principales vías. El Listín también editorializó advirtiendo que con una inversión mínima de tiempo y recursos, el gobierno podría satisfacer muchas de las necesidades básicas de los sectores más empobrecidos.