Desvinculados del Metro marchan mañana al Palacio Nacional

Unos 40 empleados que fungían como operadores, conductores y agentes de explotación del Metro de Santo Domingo , que recientemente fueron desvinculados, encarnan su octavo día de lucha en busca de conseguir respuesta a una serie de irregularidades que han identificado en la entidad.

El movimiento de protesta, que tiene varios años reclamando aumentos salariales, la creación de una asociación de empleados y otros derechos, se levantó pasado viernes 16 por el supuesto despido injustificado de 17 compañeros; sin embargo, parece que esto les ha costado el puesto a más de una veintena, lo que suman casi 40 destituidos.

Continúan cancelaciones en el Metro; conductores mantienen protestas Lea también

“Este es el día ocho que tenemos y seguimos en pie de lucha porque todavía no hemos llegado a un acuerdo. Ellos han intentado llegar a un acuerdo con nosotros, pero no tienen credibilidad, no nos dan garantía”, expresó Ángel Lahoz, un exconductor, quien informó que mañana miércoles a las 9:00 de la mañana, marcharán desde la estación Juan Pablo Duarte, en la avenida Máximo Gómez con Winston Churchill, hasta el Palacio Nacional.

Según indicaron, no pararán hasta conseguir una respuesta positiva a sus exigencias.

“Si hay desvinculaciones, queremos prestaciones”, utilizaron como insignia, alegando que si no los devuelven sus empleos, por lo menos les paguen lo que les corresponde.

Seguirán las desvinculaciones

El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos, expresó ayer que seguirán desvinculando al personal que “no trabaja” en el Metro de Santo Domingo.

De acuerdo con Santos todos los “empleados que no quieran cumplir con su responsabilidad serán cancelados”.