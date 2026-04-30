Sistema científico del país crece pero aún depende de apoyo internacional

Este miércoles fueron presentados por la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), los resultados de un estudio el cual relevó que el sistema científico nacional ha crecido de forma significativa en las últimas dos décadas, aunque depende en cierto punto del financiamiento y colaboración internacional.

El proyecto que fue financiado por el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt), enfatizó que el país no solo se centró en aumentar el talento humano, sino que también alcanzó su calidad e impacto.

El estudio investigó el periodo 2003-2024 y mostró que la cantidad de investigadores pasó de 36 a 545, mientras que las publicaciones científicas aumentaron de 26 a 537 reuniendo un total de 4,138 documentos, lo que definitivamente mostró los avances del país en cuanto a la capacidad científica y sobre cuánto hemos crecido como sistema nacional.

Según el informe, la investigación dominicana ha logrado posicionarse en el ámbito global, con un 43.5% de sus publicaciones se ubica revistas del primer cuartil (Q1), y su producción con un 20% por encima de la media mundial.

Limitaciones importantes

El informe también señala limitaciones importantes. Según el estudio, la República Dominicana cuenta con apenas 10 investigadores por cada 100 mil personas económicamente activas, lo que significa que se encuentra muy por debajo del promedio de países similares.

A esto se suma que cerca del 90% de la producción científica se realiza con colaboración internacional y el 85% del financiamiento proviene del extranjero, lo que condiciona su desarrollo autónomo.

La necesidad de mayor inversión

“Realmente la investigación para cualquier país es la vía idónea, pertinente del desarrollo de la productividad, de la competencia, de la calidad, de la tecnología. Los hallazgos son realmente prometedores, pero a la vez representan retos para el país y la República Dominicana, demandamos más inversión, más financiamiento y fortalecer esa sinergia entre el sector público y el sector privado”, fueron las palabras del rector de la PUCMM, Secilio Espinal, al destacar los avances.

Por su parte, la investigadora principal del estudio, Martha Báez, advirtió que el crecimiento no ha sido suficiente. “El estudio es contundente, hemos crecido y eso es contundente. La pregunta que uno se hace ahora es si ese crecimiento es suficiente. Estamos manejando un sistema de muchas oportunidades perdidas”, comentó.

Entre los principales retos identificados se encuentra el financiamiento. Aunque el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt) ha impulsado la investigación, sus recursos han disminuido en los últimos años, lo que afecta la continuidad de los proyectos.