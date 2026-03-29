Asjana David cierra campaña en UASD-Barahona proyectando contundente victoria en primera vuelta

En un masivo y entusiasta encuentro de cierre de campaña celebrado en el Recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Barahona, el doctor Jorge Asjana David, candidato a rector para el período 2026-2030, reafirmó su sólido posicionamiento de cara a las elecciones universitarias pautadas para el 17 de junio, proyectando una contundente victoria en primera vuelta.

La actividad reunió a decenas de docentes, empleados y representantes estudiantiles del referido recinto universitario de la Perla del Sur, quienes manifestaron su firme respaldo al proyecto académico que encabeza Asjana David, destacando su trayectoria, capacidad gerencial y compromiso con la transformación institucional.

Director de la UASD Barahona invitó a los dominicanos a tomar como guía el legado de Duarte Lea también

Durante su intervención, Asjana David agradeció el respaldo recibido en Barahona y aseguró que su compromiso con este gran equipo es repensar y reformular el rol actual de la UASD, de cara a una institución que en 12 años cumplirá 500 años de existencia, apostando por una visión moderna y alineada a los desafíos del presente.

Enfatizó que el reto colectivo es construir una gestión enfocada en la solución de problemas, haciendo un llamado a la integración de toda la comunidad universitaria.

“La UASD no puede seguir arrastrando históricamente los problemas que afectan a nuestra universidad, a los recintos y centros, y que inciden en el desarrollo de República Dominicana”, expresó.

Añadió que no se puede imaginar el desarrollo nacional sin la UASD, pero que esto debe llevarse a cabo con acciones claras que comiencen en la institución. Es importante promover cambios que mejoren directamente la calidad de la educación y la eficiencia administrativa.

Señaló que uno de los compromisos fundamentales de su gestión será garantizar el cumplimiento pleno de la oferta académica en los recintos y centros, incluyendo el de Barahona y próximamente el centro de Neiba.

En ese contexto, la candidata a directora del recinto, Ana Lucía Beltré, afirmó que “llegó la hora” de que, junto a Asjana David, una mujer dirija por primera vez en 56 años el Recinto Barahona, destacando el crecimiento sostenido del proyecto rectoral.