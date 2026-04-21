El congreso “Puentes Botánicos 2026”

A ritmo de merengue típico y un baile protagonizado por el Ballet Folclórico del Ministerio de Turismo, el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN), quedo inaugurado el congreso internacional “Puentes Botánicos 2026”, una encuentro en el que se agotará una agenda científica de alto nivel centrada en la conservación de la biodiversidad y el intercambio de conocimientos.

Tras la presentación del grupo en el Domus Grande del Jardín Botánico se entonó el Himno Nacional, en un ambiente solemne que resaltó la identidad dominicana.

Durante la actividad, diversas autoridades compartieron sus reflexiones sobre el tema, incluyendo a Lina Ramírez, representante de la Red de Jardines Botánicos para el Caribe y Centroamérica, quien destacó la relevancia de la cooperación regional para enfrentar los desafíos ambientales.

“La colaboración entre nuestros jardines botánicos es clave para afrontar los retos comunes que afectan la biodiversidad. Solo mediante el trabajo conjunto podremos garantizar la protección y el uso sostenible de nuestros recursos naturales”, expresó.

Pedro Suárez, director general del Jardín Botánico Nacional y presidente del congreso, reafirmó el compromiso de la institución con la investigación científica y la conservación del medio ambiente.

Noelia Álvarez y María José Mata.Víctor Ramírez/ LD

“Celebrar este congreso en el marco del cincuenta aniversario del jardín reafirma nuestra misión de promover la investigación científica, la conservación y la educación ambiental en la República Dominicana y la región”, señaló el funcionario.

Uno de los momentos más emotivos fue la proyección de un video homenaje al biólogo Brígido Peguero, en reconocimiento a su legado en el estudio y la preservación de la flora dominicana. Asimismo, el programa incluyó una presentación del Ballet Folclórico Nacional del Ministerio de Cultura, que puso en valor las tradiciones del país ante una audiencia nacional e internacional.

Andrés Ferrer y Francina Lama de Barletta.Víctor Ramírez/ LD

Andrés Lora y Pedro Vargas.Víctor Ramírez/ LD

El acto de apertura de la actividad contó con la presencia de autoridades gubernamentales, diplomáticos, académicos e investigadores y otras personalidades que apuestan a la conservación, la educación y la gestión ambiental.

Annelies Andringa y Ane Zabaleta.Víctor Ramírez/ LD

Camilo Then y Ricardo García.Víctor Ramírez/ LD

Karina González y Francisco Jiménez.Víctor Ramírez/ LD

Yommy Piña, Lilian Rodríguez y Juan Carlos Ruiz.Víctor Ramírez/ LD

Carol Cateline, Emiliano Sánchez y María Magdalena Hernández.Víctor Ramírez/ LD