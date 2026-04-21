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Jardín Botánico Nacional

El congreso “Puentes Botánicos 2026”

Ecología

  • Con este congreso internacional el Jardín botánico se consolida como un espacio clave para el diálogo científico y la creación de alianzas en favor de labiodiversidad y el desarrollo sostenible
Linda Ramírez, Andrés Ferrer, Paíno Estévez, Raquel Arbaje, Pedro Suárez, Nurys González y Chad Washburrn.

Linda Ramírez, Andrés Ferrer, Paíno Estévez, Raquel Arbaje, Pedro Suárez, Nurys González y Chad Washburrn.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

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Maritza MorilloSANTO DOMINGO

A ritmo de merengue típico y un baile protagonizado por el Ballet Folclórico del Ministerio de Turismo, el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN), quedo inaugurado el congreso internacional “Puentes Botánicos 2026”, una encuentro en el que se agotará una agenda científica de alto nivel centrada en la conservación de la biodiversidad y el intercambio de conocimientos.

Tras la presentación del grupo en el Domus Grande del Jardín Botánico se entonó el Himno Nacional, en un ambiente solemne que resaltó la identidad dominicana.

Durante la actividad, diversas autoridades compartieron sus reflexiones sobre el tema, incluyendo a Lina Ramírez, representante de la Red de Jardines Botánicos para el Caribe y Centroamérica, quien destacó la relevancia de la cooperación regional para enfrentar los desafíos ambientales.

 “La colaboración entre nuestros jardines botánicos es clave para afrontar los retos comunes que afectan la biodiversidad. Solo mediante el trabajo conjunto podremos garantizar la protección y el uso sostenible de nuestros recursos naturales”, expresó.

Pedro Suárez, director general del Jardín Botánico Nacional y presidente del congreso, reafirmó el compromiso de la institución con la investigación científica y la conservación del medio ambiente.

Noelia Álvarez y María José Mata.

Noelia Álvarez y María José Mata.Víctor Ramírez/ LD

“Celebrar este congreso en el marco del cincuenta aniversario del jardín reafirma nuestra misión de promover la investigación científica, la conservación y la educación ambiental en la República Dominicana y la región”, señaló el funcionario.

Uno de los momentos más emotivos fue la proyección de un video homenaje al biólogo Brígido Peguero, en reconocimiento a su legado en el estudio y la preservación de la flora dominicana. Asimismo, el programa incluyó una presentación del Ballet Folclórico Nacional del Ministerio de Cultura, que puso en valor las tradiciones del país ante una audiencia nacional e internacional.

Andrés Ferrer y Francina Lama de Barletta.

Andrés Ferrer y Francina Lama de Barletta.Víctor Ramírez/ LD

Andrés Lora y Pedro Vargas.

Andrés Lora y Pedro Vargas.Víctor Ramírez/ LD

El acto de apertura de la actividad contó con la presencia de autoridades gubernamentales, diplomáticos, académicos e investigadores y otras personalidades que apuestan a la conservación, la educación y la gestión ambiental.

Annelies Andringa y Ane Zabaleta.

Annelies Andringa y Ane Zabaleta.Víctor Ramírez/ LD

Camilo Then y Ricardo García.

Camilo Then y Ricardo García.Víctor Ramírez/ LD

Karina González y Francisco Jiménez.

Karina González y Francisco Jiménez.Víctor Ramírez/ LD

Yommy Piña, Lilian Rodríguez y Juan Carlos Ruiz.

Yommy Piña, Lilian Rodríguez y Juan Carlos Ruiz.Víctor Ramírez/ LD

Carol Cateline, Emiliano Sánchez y María Magdalena Hernández.

Carol Cateline, Emiliano Sánchez y María Magdalena Hernández.Víctor Ramírez/ LD

Ballet Folclórico del Ministerio de Turismo

Ballet Folclórico del Ministerio de TurismoVíctor Ramírez/ LD

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