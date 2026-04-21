Jesús Brillo emprende gira por Europa

El cantante, productor y compositor Jesús Brillo emprendió su gira por Europa, donde fue acogido de manera extraordinaria por el público, tanto el latino como el español.

A través de sus redes sociales, el artista ha compartido un video de su periplo por tierras europeas, mostrando la euforia que ha causado en las jóvenes que siguen su música.

El joven intérprete se encuentra en el país tras finalizar el recorrido que incluyó presentaciones ante miles de personas en España, Italia y Holanda.

“Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida, conociendo y llevando mi música a otras partes del mundo”, expresó Jesús Brillo.

Actualmente está trabajando en sus próximos lanzamientos musicales y en proyectos colaborativos con artistas nacionales e internacionales.

Con el objetivo de seguir expandiendo su carrera, Jesús Brillo planea realizar una gira de medios por los principales programas de televisión y radio del país, así como por periódicos y podcasts.