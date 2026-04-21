Al menos tres fallecidos en accidente de un camión en la 6 de Noviembre, a la altura de Hatillo

Se reportan al menos tres personas fallecidas en un accidente de tránsito ocurrido este martes en la autopista 6 de Noviembre, a la altura del municipio de Hatillo, en San Cristóbal.

El accidente se produjo cuando un camión volteo perdió el control y se deslizó en el área verde, llevándose a su paso a una motocicleta.

Datos preliminares de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) indican que esto ocurrió próximo al puente de Hatillo, en dirección oeste-este.

Los agentes trabajaban para viabilizar el tránsito en el lugar, mientras el 911 y otras autoridades socorrían a las víctimas. Se desconoce si hay más personas afectadas.