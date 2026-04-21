Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

accidente 6 de noviembre

Al menos tres fallecidos en accidente de un camión en la 6 de Noviembre, a la altura de Hatillo

El accidente lo produjo un camión volteo perdió el control y se deslizó en el área verde, llevándose a su paso a una motocicleta

Imagen compartida por la Digesett

Imagen compartida por la Digesett

Avatar del Deyanira Polanco
Deyanira PolancoSanto Domingo, RD

Se reportan al menos tres personas fallecidas en un accidente de tránsito ocurrido este martes en la autopista 6 de Noviembre, a la altura del municipio de Hatillo, en San Cristóbal.

El accidente se produjo cuando un camión volteo perdió el control y se deslizó en el área verde, llevándose a su paso a una motocicleta.

Datos preliminares de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) indican que esto ocurrió próximo al puente de Hatillo, en dirección oeste-este.

Los agentes trabajaban para viabilizar el tránsito en el lugar, mientras el 911 y otras autoridades socorrían a las víctimas. Se desconoce si hay más personas afectadas.

Tags relacionados