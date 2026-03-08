Más estudiantes entran a la universidad que los que se gradúan en República Dominicana

Más estudiantes ingresan a la universidad en República Dominicana que los que logran completar sus estudios universitarios, según datos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Las estadísticas, correspondientes al período 2020-2024, indican que 104,156 estudiantes ingresaron por primera vez a la educación superior durante esos años, mientras que 58,461 lograron egresar.

Estos datos, divulgados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), reflejan una diferencia importante entre quienes comienzan una carrera y quienes la concluyen.

Del total de estudiantes de nuevo ingreso, 67,193 fueron mujeres y 36,963 hombres, lo que supone una mayor participación femenina en el acceso a la educación universitaria.

La misma tendencia se observa en los egresados: 40,354 mujeres se graduaron, frente a 18,107 hombres, consolidando a las féminas como mayoría tanto en el ingreso como en la finalización de los estudios superiores.

“Cerca de 6 de cada 10 estudiantes de nuevo ingreso en la educación superior fueron mujeres”, subraya el informe de la ONE.

Los datos muestran que por cada estudiante que se gradúa, casi dos ingresan al sistema universitario, lo que sugiere que una parte importante de quienes comienzan una carrera aún permanece cursando estudios o no logra completarlos dentro del período analizado.