Unicaribe instala oficina de servicios en Punta Cana para impulsar talentos

La Universidad del Caribe (UNICARIBE) inauguró

oficialmente su Oficina de Servicios en Punta Cana, una iniciativa estratégica orientada a

fortalecer el acceso a la educación superior, la investigación aplicada y el emprendimiento en la región Este del país.

Con esta apertura, la universidad amplía su presencia institucional en la provincia La Altagracia,

donde actualmente 1,379 estudiantes cursan programas académicos en la institución,

reafirmando su compromiso con la democratización del conocimiento y el desarrollo del talento

humano en una de las zonas más dinámicas y estratégicas de la República Dominicana.

La nueva Oficina de Servicios facilitará los procesos académicos y administrativos a los

estudiantes residentes en la zona, al tiempo que ofrecerá programas de grado y posgrado,

certificaciones técnicas, microcredenciales y educación continuada alineada con las demandas del mercado laboral regional.

Además de la oferta académica, UNICARIBE desarrollará en Punta Cana líneas de investigación

aplicada en alianza con empresas del sector turístico, empresarial y tecnológico, enfocadas en

áreas como turismo sostenible, transformación digital, logística, servicios, economía creativa y sostenibilidad ambiental.

Como parte de esta visión, se impulsará un Laboratorio de Innovación y Emprendimiento

Regional, concebido para incubar proyectos, acompañar startups y fortalecer el ecosistema

emprendedor local, integrando el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y

Matemáticas) en la formación y generación de soluciones innovadoras para la región.

Durante el acto inaugural, el Dr. José Alejandro Aybar M., Canciller de UNICARIBE, destacó que

esta expansión reafirma el compromiso institucional de democratizar el acceso a la educación

superior mediante un modelo innovador y flexible que ha impactado a más de 50 mil egresados en sectores estratégicos del país.

Subrayó que la presencia en Punta Cana no se limita a la oferta académica, sino que integra

investigación, innovación y emprendimiento como pilares fundamentales para apoyar el

crecimiento sostenible de la región Este, promoviendo la articulación universidad–empresa–Estado.