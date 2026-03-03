ADP Santiago Noreste inicia plan de lucha ante falta de respuesta del Minerd

Ante la falta de respuestas de las autoridades del Ministerio de Educación (Minerd) a las problemáticas denunciadas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Santiago Noreste, desde hace más de un año, el gremio magisterial ha anunciado un plan de lucha a partir de este 4 de marzo.

Dentro de las problemáticas denunciadas están la construcción de la Escuela Angelita Suárez, en la comunidad rural de El Aguacate, donde los niños reciben docencia en una iglesia; la culminación del Centro Educativo Camboya, en el sector Francisco del Rosario Sánchez; la terminación de dos aulas del Nivel Inicial en la Escuela Mélida Giralt y en la Escuela Aura Herrera Martínez.

La reconstrucción de la Escuela Club Noel, en Los Salados, la culminación de la reconstrucción de la Escuela Arroyo Gurabo y la construcción de comedor y dos aulas en la Escuela Ciprian Cabrera.

Amaury Ureña, presidente de la ADP seccional Santiago Noreste, desde enero del año 2025, mediante comunicaciones formales dirigidas a los Distritos Educativos 08-04 y 08-06, y posteriormente a la Regional de Educación 08, realizó las denuncias sobre estas situaciones que hoy siguen acarreando, sin obtener ninguna respuesta efectiva.

Por lo que pondrán en marcha, a partir de este miércoles, un plan de lucha que consistirá en la reducción del horario de clases en todos los centros educativos de la seccional. Las escuelas con tanda extendida despacharán a los estudiantes a las 2:00 p. m., y los centros de jornada regular y nocturna reducirán una hora de clases.

Asimismo, el viernes 6 de marzo, a las 8:30 am, realizarán un plantón con una vigilia frente a las oficinas de la Regional 08 del Ministerio de Educación, ubicadas en el Edificio Gubernamental Presidente Antonio Guzmán (Huacalito) de esta ciudad de Santiago, con el acompañamiento de los docentes pertenecientes a las seccionales de ADP Santiago y Santiago Oeste.

Luego, realizarán una vigilia en frente de cada centro educativo de la seccional que espera por respuestas, iniciando en la Escuela Camboya.

De no recibir acciones oportunas por parte del Minerd, la ADP hará un paro de labores por 48 horas, es decir, una huelga de brazos caídos con cumplimiento de horario, en una fecha que será anunciada oportunamente.

Otras problemáticas

La ADP Santiago Noreste, indicó que el 71% de los centros educativos de esta demarcación, presentan algún tipo de problema de infraestructura, afectando directamente la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

Otro problema persistente desde el año pasado es la falta de personal docente.

Indican que, según el más reciente levantamiento realizado por la seccional, el 74% de los centros educativos presentan déficit de maestros, por lo que en algunos casos las direcciones se ven obligadas a solicitar a los docentes que impartan más de 30 horas áulicas semanales, cuando una ordenanza dicta que los maestros deben impartir solo 30 horas en aula y tener 10 horas para planificación y correcciones.

La escasez de personal administrativo y de apoyo también continúa afectando gravemente el normal desarrollo del quehacer educativo.

Expresaron también su profunda preocupación por el aumento de actos de "violencia, irrespeto y desconsideración" hacia el personal docente en todo el país. Asegurando que en la seccional Santiago Noreste, se han registrado al menos seis casos en lo que va de año, por lo que los docentes se sienten desprotegidos, especialmente ante una postura cada vez más flexible de las autoridades ante estudiantes agresivos.

La situación de violencia se agrava más, considerando que del 95% de los centros educativos de Santiago Noreste, no cuentan con servicio permanente de Policía Escolar.

Otra situación recurrente es la desconsideración hacia los docentes que se enferman y toman licencia médica, así como hacia las docentes que disfrutan de licencia postparto, a las que en muchos casos se les exige asumir el pago de suplentes, en flagrante violación de lo establecido en la Orden Departamental 43-2019.

Otros casos aquejan a la comunidad educativa, como el atraso del Minerd para enviar las secuencias didácticas, generando atrasos en el calendario, los problemas de la plataforma de la Evaluación de Desempeño, entre otros.